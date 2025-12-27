กองปราบรวบสาวแสบ หลอกแชตร่วมหลับนอน ฉวยโอกาส ฉกสร้อยคอทองคำพร้อมหลวงพ่อแพเลี่ยมทองมูลค่า 60,000 บาท หลบหนี
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2568 พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.กิตติบดินทร์ กิมเซียะ สว.กก.5 บก.ป. นำกำลังจับกุม น.ส.สมพิษ อายุ 46 ปี ชาว จ.สุพรรณบุรี ตามหมายจับศาลแขวงนนทบุรี ที่ จ.100/2568 ลงวันที่ 24 มี.ค.68 ข้อหา “ลักทรัพย์” ได้บริเวณหน้าบ้านพักแห่งหนึ่งภายใน ซอย 5 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ทั้งนี้เมื่อปลายปี66 นายบันเทิง (สงวนนามสกุล) ผู้เสียหาย ได้รู้จักกับ น.ส.สมพิษ ผู้ต้องหาผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ เมื่อสนิทสนมกันจึงได้ชักชวนมาร่วมหลับนอนที่บ้านพักสองวัน ก่อนพาไปส่งขึ้นรถ
กลับบ้าน หลังจากนั้น นายบันเทิง ก็ไม่ได้พบกับผู้ต้องหาอีกเลย
จนกระทั่งต่อมาได้ตรวจสอบพบว่าสร้อยคอทองคำ พร้อมกับพระหลวงพ่อแพเลี่ยมทอง ราคา 60,000 บาท ที่เก็บรักษาไว้ในกล่องเก็บเงินที่ใส่ไว้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานได้สูญหายไป จึงเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์
ต่อมาพนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า น.ส.สมพิษ ได้หลบหนีมากบดานในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป