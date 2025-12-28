หนุ่มใหญ่ บุกวัดดังย่านย่านป้อมปราบศัตรูพ่าย ทุบตู้บริจาค ก่อนหลบหนีนาน 2 เดือน ตำรวจบุกรวบได้แล้ว เปิดปากสารภาพปมลงมือก่อเหตุ
วันที่ 28 ธ.ค.2568 พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พร้อมด้วย พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร รองผบก.น.6 สั่งการให้ พ.ต.อ.ประสิทธิ์ วิรัตยาภรณ์ ผกก.สำราญราษฎร์, พ.ต.ท.ภาณุพงศ์ จินดาหลวง รอง ผกก.สส.สน.สำราญราษฎร์ และ พ.ต.ท.สุวิทย์ หล่มศักดิ์ สว.สส. สน.สำราญราษฎร์ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.สำราญราษฎร์
ร่วมกันจับกุมตัว นายณเรศ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 54 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญา ที่ 6143/2568 ลงวันที่ 22 ต.ค. 2568 ข้อหา “ลักทรัพย์โดยการทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองทรัพย์ ในสถานที่บูชาสาธารณะ”
โดยจับกุมได้บริเวณภายในลานจอดรถ ประปาแม้นศรี แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.ที่ผ่านมา
สืบเนื่องจากกรณีเกิดเหตุลักทรัพย์ตู้บริจาคเงินทำบุญ ภายในพระวิหาร วัดมหรรณพาราม แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลาประมาณ 07.40 น.ของวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา มีชายไม่ทราบชื่อ ผิวคล้ำ อายุประมาณ 50 ปี ผมสั้น สวมเสื้อสีเทา และกางเกงขายาวสีดำ
ขึ้นมาบนพระวิหารและยกตู้บริจาคเงินทำบุญไปยังบริเวณด้านหลังเจดีย์เก็บอัฐิ ทางเข้าคณะ 4 จากตรวจสอบบริเวณโดยรอบ พบตู้บริจาคเงินทำบุญถูกทุบแตกและมีร่องรอยการลักทรัพย์อยู่ด้านหลังเจดีย์ก่อนรวบรวมพยานหบักฐานออกหมายพบว่า ผู้ก่อเหตุคือนายณเรศ
ต่อมาชุดสืบสวน สน.สำราญราษฎร์ ได้ทำการติดตามตัวนานกว่า 2 เดือน รับข่าวแจ้งจากสายลับ พบนายณเรศ ผู้ต้องหาตามหมายจับหลบหนีการจับกุม และจะมาปรากฏตัวที่ลานจอดรถ ประปาแม้นศรีแขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
จึงลงพื้นที่ตรวจสอบพบชายไทยมีลักษณะตรงตามตำหนิรูปพรรณ เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวจับกุมนายณเรศ สอบสวนยอมรับว่า เป็นบุคคลเดียวกันกับหมายจับ แล้วก่อเหตุจริงเพื่อต้องการนำเงินมาใช้จ่าย เบื้องต้นควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.สำราญราษฎร์ ดำเนินคดีตามกฎหมาย