2 ฝรั่งสุดแสบ ทำทีชวนคุย ก่อนวิ่งราวทรัพย์สร้อยทองหนุ่มชาวอังกฤษหนี โชคดีพลเมืองดีช่วยกันจับตัวส่งสายตรวจลุมพินีได้ทันท่วงที
เมื่อเวลาประมาณ 06.19 น.วันที่ 28 ธ.ค.2568 พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผบก.น.5 พ.ต.อ.ยิ่งยศ สุวรรณโณ ผกก.สน.ลุมพินี พ.ต.ท.เอกภณ พุทธิกุล รอง ผกก.ป.สน.ลุมพินี พ.ต.ต.วทัญญู บุญหนุน สวป.สน.ลุมพินี ร่วมกันจับกุมนายฟาห์ด คาลิด (Mr. FAHDI KHALED) อายุ 29 ปี นายมาร์วัน อุยซาอุย (Mr. FAHDI KHALED) อายุ 30 ปี สัญชาติตูนีเซีย พร้อมของกลาง สร้อยคอทองคำ จำนวน 1 เส้น ราคาประมาน 150,000 บาท
หลังชุดสายตรวจสน.ลุมพินี รับแจ้งมีเหตุวิ่งราวทรัพย์ เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงบริเวณที่เกิดเหตุ พบ Mr. LIAM ROBERTSON อายุ 29 สัญชาติอังกฤษ (ผู้เสียหาย) แจ้งว่าได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ ทราบชื่อภายหลังคือ 1. Mr. FAHDI KHALED อายุ 30 ปี สัญชาติ ตูนีเซีย (ผู้ต้องหาที่ 1), 2. Mr. MARWAN AOUISSAOUI อายุ 32 ปี สัญชาติ ตูนีเซีย จึงขอทำการตรวจค้นตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย จากการสอบถามทราบว่าผู้ต้องหาได้โยนสร้อยคำไว้ใต้รถเข็นขายของใกล้บริเวณที่เกิดเหตุ จึงได้ทำการตรวจสอบ พบว่ามีสร้อยคอทองคำ อยู่ใต้รถเข็นขายของบริเวณใกล้ที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลาง โดยผู้เสียหายยืนยันว่าเป็นของตนจริง
จากการสอบถามผู้เสียหายทราบว่า เมื่อเวลาประมาน 06.15 น. ผู้เสียหายให้ข้อมูลว่า หลังจากที่ตนออกมาจากร้านอาหารดูไบ ภายในซอยสุขุมวิท 4 เพื่อที่จะเรียกรถแท็กซี่กลับที่พัก ได้มีผู้ก่อเหตุ 2 คน เข้ามาพูดคุยว่าเคยรู้จักตน ระหว่างที่พูดคุยได้ทำการกระชากสร้อยคอทองคำ แล้ววิ่งหนีเข้าไปในซอยข้าง 7-11 กลางซอยสุขุมวิท 4 ระหว่างนั้นตนจึงเรียกให้พลเมืองดีช่วยควบคุมตัวชายทั้ง 2 คนไว้ จากนั้นตนได้ให้พลเมืองดีช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาควบคุมตัวดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์ ก่อนจะนำตัวผู้ถูกจับพร้อมของกลาง มาทำบันทึกจับกุม ที่ สน.ลุมพินี และนำส่งพนักงานสอบสวน สน.ลุมพินี ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป