พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. เข้าเยี่ยม ด.ต.อุดม อ้วยผุย ผบ.หมู่ กก.ตชด.22 กับอีก 2 ตชด.ผู้กล้า บาดเจ็บสู้กับทหารเขมรแนวหน้าชายแดน สั่งทีมแพทย์ดูแลเต็มที่

วันที่ 29 ธ.ค.2568 พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผบช.สกพ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางไปเยี่ยม ด.ต.อุดม อ้วยผุย ผบ.หมู่ กก.ตชด.22 ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ณ ฐานปฏิบัติการต้นไทร จ.ศรีสะเกษ โดนสะเก็ดระเบิดเข้าบริเวณศีรษะ อาการสาหัส ถูกส่งต่อมารักษา ณ ห้องไอซียู โรงพยาบาลตำรวจ

ขณะเดียวกัน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ได้ให้กำลังใจ ตชด. แนวหน้า สังกัด กก.ตชด.22 ที่ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ ฐานปฏิบัติการพลาญหญ้าคา เขาพระวิหาร จำนวน 3 ราย ได้แก่ ด.ต.อภินันท์ ลาโพธิ์, ด.ต.จักรพันธ์ ทีเขียว และ จ.ส.ต.นนทนันท์ ดอนวิชัย ซึ่งทั้ง 3 นายขณะนี้พักรักษา ตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเช่นกัน

ทั้งนี้พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ได้เน้นย้ำให้ทางทีมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจดูแลรักษา ตชด.ผู้กล้า ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตย อย่างเต็มกำลัง พร้อมยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสิทธิสวัสดิการอย่างดีที่สุด

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