ผบช.น.-รองผบช.น. นำทีมตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ (MPB SWAT) และเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ออกตรวจโครงการฝากบ้าน 4.0 ให้ความอุ่นใจเจ้าของบ้าน
เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 29 ธ.ค.2568 พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รองผบช.น. พ.ต.อ.เอกภพ ตันประยูร พ.ต.อ.เอกพล ชัยกุล รองผบก.น.7 พ.ต.ท.ณรรฐพงษ์ มัคเจริญ รองผกก.ป.สน.ธรรมศาลา พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ (MPB SWAT) และเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ
ร่วมออกตรวจตราความสงบเรียบร้อย พร้อมโทรศัพท์พูดคุยกับเจ้าของบ้าน ที่เข้าร่วมโครงการ “ตำรวจร่วมใจ ยกระดับความปลอดภัยบ้านประชาชน ช่วงเทศกาลสำคัญ (ฝากบ้าน 4.0) ในพื้นที่ สน.ธรรมศาลา และ สน.ตลิ่งชัน โดยมีการวีดีโอคอลหาเจ้าของบ้าน และพูดคุยยืนยันตำรวจนครบาลจะช่วยดูแลพื้นที่รับผิดชอบบ้านเรือนของประชาชน 88 สน. เป็นอย่างดี
จากการตรวจตราพบว่า การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบ้านเรือนประชาชนอยู่ในสภาพปลอดภัย ไม่พบเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นแต่อย่างใด พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยได้เน้นย้ำให้ดำเนินการตามแนวทางและมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความอุ่นใจและความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ทั้งนี้ ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กำชับให้ทุกหน่วยดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่
พล.ต.ท.สยาม และ พล.ต.ต.ชรินทร์ ได้สั่งการให้หน่วยในสังกัดดำเนินการตามมาตรการป้องกันอาชญากรรมอย่างเข้มงวด พร้อมจัดทำ “โครงการตำรวจร่วมใจยกระดับความปลอดภัยบ้านประชาชน ช่วงเทศกาลสำคัญ (ฝากบ้าน 4.0)” โครงการดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 22 ธ.ค.2568 – 5 ม.ค.2569 รวมระยะเวลา 15 วัน และจะดำเนินการส่งคืนบ้านเรือนประชาชนให้เรียบร้อยภายในวันที่ 6 ม.ค.2569
บช.น. ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถลงทะเบียนได้ผ่านแอปพลิเคชัน “OBS” หรือยื่นแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการได้ ณ สถานีตำรวจในท้องที่ เรายืนยันความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ทุกท่านเดินทางและใช้ชีวิตในช่วงเทศกาลด้วยความอุ่นใจ