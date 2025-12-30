เหยื่อโผล่เพิ่ม ผู้เสียหายเข้าแจ้งความ แฉแม่บ้านแสบ! เผยเคยถูกขโมยเงิน-ทอง มูลค่ารวมกว่า 3 หมื่นบาท จับได้อ้างเอาเงินไปรักษาลูกเตรียมผ่าตัด

ต่อมาเวลา 15.30 น.วันที่ 30 ธ.ค.2568 ที่สน.บางโพงพาง ระหว่างตำรวจกำลังเร่งสอบปากคำนางแอนผู้ก่อเหตุอยู่นั้น น.ส.เอ(นามสมติ) ผู้เสียหายที่เคยโดนขโมยของ เดินทางมาให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติม โดยเคสตนได้จ้างนางแอน มาทำความสะอาดที่คอนโดมิเนียมย่านอ่อนนุช ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีค่าจ้างอยู่ที่ 1,100 บาท ในระยะ 6 เดือน

แต่เพียงแค่วันแรกที่นางแอนมาทำงาน เงินในห้องของตนก็หายไปจำนวน 1,000 บาททันที ทว่าตอนนั้นตนไม่มีหลักฐานในการเอาผิด และยังไม่คิดว่าจะเป็นนางแอนที่ก่อเหตุ กระทั่งวันที่ 2 ตนแอบตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในห้อง ช่วงที่นางแอนเข้าทาทำความสะอาด จนสามารถจับภาพได้ว่านางแอนแอบรื้อค้นและขโมยของในตู้เก็บของ ที่ใส่สร้อยทองแฮนด์เมค (ราคา 26,000 บาท) และเงินสดจำนวน 5,000 บาท

ภายหลังนางแอนไม่ยอมรับว่าเป็นคนเอาไป จนตนบอกว่ามีหลักฐานชัดเจน นางแอนถึงยอมสารภาพผิดและนัดหมายนำมาคืนทันทีในเย็นวันนั้น โดยนางแอนอ้างว่ามีปัญหาเรื่องเงิน เนื่องจากต้องไปรักษาลูกที่เตรีบมผ่าตัดอยู่ พร้อมกับอ้อนวอนขออย่านำเรื่องราวไปโพสต์ประจานเพราะกลัวจะไม่มีที่ยืนในสังคม

ซึ่งวันนี้ตนต้องการมาแจ้งความเอาผิดกับนางแอน เพราะ คิดว่าสิ่งที่นางแอนทำมันรุนแรงเกินไปที่ทำกับเด็กแบบนี้และ เพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุกับใครเพิ่มอีกหลังจากนี้

ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบปากคำกับผู้เสียหายที่เคยถูกนางแอนขโมยของ และสอบปากคำนางแอนอย่างละเอียดเพื่อจะแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป

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