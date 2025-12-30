“จินนี่ ยศสุดา” มอบอำนาจทนายแจ้งเอาผิด “โดม ปกรณ์ ลัม” ลั่นต้องสำนึก-ขอโทษอย่างจริงใจ เผยหลังปีใหม่ เจ้าตัวอาจเดินทางเข้าพบตำรวจด้วยตัวเอง
เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 30 ธ.ค.2568 นายปริเยศ อังกูรกิตติ โฆษกพรรคไทยสร้างไทย นายศุชัยวุธ ชาวสวนกล้วย หัวหน้าฝ่ายกฎหมายพรรคประจำพรรค ในฐานะทนายความผู้ได้รับอำนาจของ น.ส.ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ หรือ “จินนี่“ ลูกสาวของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
พร้อมด้วย น.ส. น้ำมนต์ ณัฐกัญญ์ภา อภิญญ์มณีญัฐ สมัครกทม.เขต18 มีนบุรี-ลาดกระบัง น.ส.มาริสา สมคำพี่ ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 36 เข้าแจ้งความกับ พ.ต.ต. อนุชา เปลี่ยนสมัย สว.(สอบสวน) สน.พหลโยธิน เพื่อดำเนินคดีกับ “โดม ปกรณ์ ลัม” ในข้อหา ฐานความผิดคุกคามทางเพศต่อผู้อื่นลงในระบบคอมพิวเตอร์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/1 วรรค 3 ภายหลัง “โดม ปกรณ์ ลัม” เข้าไปแสดงความคิดเห็นสภาพของ “จินนี่“ ในลักษณะที่เข้าข่ายการคุกคามทางเพศ
ซึ่งทีมทนายความหอบเอกสารเป็นภาพ และคลิปที่โดม ปกรณ์ ลัม เข้าไปแสดงความคิดเห็น รวมถึงคลิปที่ออกมาขอโทษและยอมรับผิดว่า น่าจะเป็นตนเองที่เป็นคนแสดงความคิดเห็นเอง มาแสดงหลักฐานต่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
นายศุชัยวุธ กล่าวว่า คุณจินนี่ ครอบครัว และสมาชิกพรรค เห็นว่าการกระทำของคุณโดม เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ซี่การกระทำในวันนี้ที่เรามาแจ้งความร้องทุกข์ เพื่อปกป้องสิทธิของสตรี และวันนี้เราต้องขอขอบคุณที่มีการแก้ไขกฎหมาย ตามมาตาร 284/1 ในวรรค 3 ในเรื่องของการพูดคุกคามทางเพศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตระหนัก โดยเฉพาะคนกระทำ และที่คุณโดมอัดคลิปล่าสุดที่มีการยอมรับ ”เราต้องทำเพื่อเป็นการปกคุณจินนี่ และสุภาพสตรีคนใดคนหนึ่ง จึงมาใช้สิทธิ์ครั้งนี้”
เมื่อถามว่าหลังเกิดเหตุ “โดม ปกรณ์ ลัม” ได้พยายามติดต่อเข้ามาขอโทษแล้วหรือไม่ ทนายความ กล่าวว่า เท่าที่ทราบยังไม่มีการเข้ามาพบโดยตรง ตรงนี้ต้องตระหนักไว้ว่า การที่จะขอโทษต้องแสดงถึงความจริงใจที่ชัดเจน ไม่ใช่ว่ากระทำความผิดแล้วไปต่อไม่ได้ อีกทั้งคุณโดมเป็นดาราที่มีชื่อเสียง การจะทำอะไรนั้นอยากฝากไว้ว่าต้องตระหนักในสิ่งที่รู้มากกว่าคนทั่วไป
เมื่อถามย้ำอีกว่ามีกระแสข่าวว่า โดม ปกรณ์ ลัมได้พยายามติดต่อมาหลายครั้งเพื่อขอเจรจาใช่หรือไม่นั้น ทนายความ กล่าวย้ำว่า ตนเห็นข่าวที่คุณโดมชี้แจง ซึ่งเราได้นำมาเป็นหลักฐานทางกฎหมายด้วย มองว่าสิ่งตรงนี้ควรทำอะไรให้มันชัดเจนมากกว่านี้ เพราะตัวบ้านคุณหญิงสุดารัตน์ รวมถึงที่ทำการพรรคไทยสร้างไทย อยู่ที่ย่านลาดปลาเค้า ถ้าจะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
นายศุชัยวุธ กล่าวอีกว่า ในส่วนเรื่องข้อกฎหมายที่บังคับใช้วันนี้ (30 ธ.ค.68) เป็นวันแรก คุณหญิงสุดารัตน์เองก็ได้ย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง ซึ่งที่ผ่านมามีความพยายาม ยกร่างความเท่าเทียมของผู้หญิงและผู้ชาย มาโดย ตลอดแต่ความเป็นจริงก็ไม่เท่าเทียมกัน สิ่งนี้จึงอยากทำไว้เพื่อให้เป็นเรื่องที่น่าจดจำ ว่าสตรีผู้เป็นแม่มีความสำคัญ ผู้ชายจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง พร้อมย้ำว่า ที่มาแจ้งความครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงเพราะคุณจินนี่เป็นลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์เท่านั้น แต่เราทำเพื่อผู้หญิง
เมื่อถามว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดใช่หรือไม่ ทนายความ กล่าวว่า เราเป็นสถาบันการเมือง การยอมความหรือไม่อยู่ที่ผู้กระทำความผิดมีความสำนึก ตระหนักและยอมรับผิดอย่างจริงใจหรือไม่
ด้าน นายปริเยศ โฆษกพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงสภาพจิตใจของ “จินนี่” ว่า แน่นอนว่าสภาพจิตใจของจินนี่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้น แต่คุณจินนี่ มีความแข็งแกร่งในการฝ่าฟันเรื่องนี้ไปได้ ซึ่งเราได้มีการพูดกันทราบว่าคุณจินนี่และครอบครัวตัดสินใจอย่างมีวุฒิภาวะ