รอง ผบ.ตร. ลุยตรวจชายแดนใต้ คุมเข้มกองทัพมด สกัดลักลอบนำเข้า–ส่งออกน้ำมัน ยันยังไม่พบการลักลอบขนไปมาเลเซีย หลังน้ำมันไทยราคาถูกกว่า
วันที่ 28 มี.ค. 2569 พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 9 เพื่อกำชับมาตรการป้องกันการลักลอบนำเข้า–ส่งออก และการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิง บริเวณชายแดนไทย–มาเลเซีย ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรสะเดา จ.สงขลา
โดยมี พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ รอง ผบช.ตชด., พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา ผบก.ภ.จว.สงขลา, พล.ต.ต.มารุต เรืองจินตนา ผบก.สส.ภ.9, ผู้แทนด่านศุลกากรสะเดา, ผู้แทนสรรพสามิตจังหวัดสงขลา, ผู้แทนฝ่ายปกครองอำเภอสะเดา, ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน, ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่ 5 และผู้แทนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 เข้าร่วมประชุม
พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวว่า มาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เชิงรุกตามข้อสั่งการของรัฐบาล ภายหลังสถานการณ์ราคาพลังงานในภูมิภาคมีความแตกต่างกัน อาจเป็นปัจจัยจูงใจให้เกิดการลักลอบนำเข้า–ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงในบางช่วง จึงบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต ฝ่ายปกครอง และฝ่ายความมั่นคง เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
จากการติดตามข้อมูลในพื้นที่ พบว่าราคาน้ำมันดีเซลในประเทศมาเลเซียสูงกว่าประเทศไทยประมาณ 6 บาทต่อลิตร อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบร่วมกันของทุกหน่วยงาน ยังไม่พบการลักลอบส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังประเทศมาเลเซีย ทั้งในพื้นที่ด่านศุลกากรและตลอดแนวชายแดน
อีกทั้งทางการมาเลเซียได้มีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นเดียวกัน ส่งผลให้การกระทำในลักษณะดังกล่าวยังไม่ปรากฏแนวโน้มในเชิงขบวนการ และไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้ทุกหน่วยคงความเข้มงวดในการปฏิบัติ โดยเฉพาะการเฝ้าระวังการลักลอบในลักษณะ “กองทัพมด” ซึ่งเป็นการลำเลียงน้ำมันในปริมาณเล็กน้อยหลายครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ พร้อมสั่งการให้เพิ่มความถี่ในการตรวจตราตามแนวชายแดนและจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดอย่างเด็ดขาด
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจะดำเนินการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงาน ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ และสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนในภาพรวม