ปทส. บุกจับ 3 ผู้ต้องหา เปิดบ่อขยะเถื่อน กลางกรุง 4 จุด มีทั้งสิ่งปฏิกูล เศษปูน ส่งกลิ่นเหม็น ฝุ่นฟุ้งในชุมชน กระทบสุขอนามัย หวั่นเป็นพาหะโรคระบาด
วันที่ 28 มี.ค. 2569 พล.ต.ต.เอนก เตาสุภาพ ผบก.ปทส. สั่งการ พ.ต.ท.ธานุพันธ์ สุระสะ สว.กก.1 บก.ปทส. พ.ต.ท.วิทูรปรเมศวร์ หมวดเพชร สว.กก.1 บก.ปทส. พ.ต.ท.วัชระ บุดดีคำ สว.กก.1 บก.ปทส. และ พ.ต.ต.ประดิษฐ์ พรมพาน สว.กก.1 บก.ปทส. นำกำลังเข้าตรวจสอบบ่อขยะผิดกฎหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 จุด พร้อมจับกุมผู้ต้องหา 3 คน
ประกอบด้วย นายสมชาย อายุ 54 ปี เจ้าของบ่อขยะบริเวณที่ดินไม่ทราบเลขที่ ถ.ประชาอุทิศ ซ.ประชาอุทิศ 72 แขวงทุงครุ เขตทุ่งครุ กทม., นางวรรณี อายุ 39 ปี เจ้าของบ่อขยะที่ดินไม่ทราบเลขที่ ถ.กาญจนาภิเษก ซ.อนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. และนายรัตนะ อายุ 34 ปี เจ้าของบ่อขยะที่ดินเลขที่ 25/2 หนองระแหง 4 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กทม.
ส่วนที่ดินไม่ทราบเลขที่ ซ.คุ้มเกล้า 28 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ซึ่งมีนายเอกพันธ์ อายุ 42 ปี เป็นเจ้าของ ไม่ได้อยู่ในพื้นที่
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ บก.ปทส. รับแจ้งจากประชาชนว่า มีบ่อขยะ 4 แห่ง ในพื้นที่ทุ่งครุ, บางขุนเทียน, คลองสามวา และลาดกระบัง ลักลอบรับซื้อขยะมูลฝอยเพื่อถมแปลงดิน ก่อน
จะใช้ดินถมกลบเมื่อได้ขยะเต็มแปลงเพื่อประหยัดค่าถมดิน ทำให้ส่งกลิ่นเหม็น มีฝุ่นละอองในอากาศรบกวนประชาชน ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัย
เนื่องจากขยะที่นำมาถมเป็นขยะมูลฝอยและเป็นเศษปูน ซึ่งอาจเป็นพาหะนำโรคระบาดในช่วงหน้าร้อนนี้ได้ เจ้าหน้าที่จึงเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ได้รับแจ้งทั้ง 4 แห่ง พร้อมจับกุมผู้กระทำความผิดได้ทั้ง 3 ราย
สอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพว่า รับซื้อขยะมูลฝอยที่มีสิ่งปฏิกูลและเศษปูนจากรถบรรทุกในราคาคันละ 60-100 บาท โดยการรับกำจัดขยะ จากการตรวจสอบทั้ง 4 แห่ง ดำเนินกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
จึงแจ้งข้อหา รับกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ที่ฝ่าฝืนต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 รายส่ง พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปทส. ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งจะร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีนายเอกพันธ์ อายุ 42 ปี เจ้าของบ่อขยะในพื้นที่ลาดกระบังต่อไป