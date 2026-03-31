ผกก.โชคชัย เผยยังคงทำคดีแน็ก ชาลี ต่อเนื่อง พร้อมช่วยติดตามของคืนให้ เชื่อน่าจะได้อาวุธปืนคืน เพราะมีทะเบียน รับซื้อถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากกรณี แน็ก ชาลี ดาราชื่อดังตัดพ้อกลางไลฟ์ หลังทรัพย์สินมูลค่าหลายสิบล้าน โดนโจรยกเค้าตู้เซฟหายเกลี้ยง ผ่านไป 9 เดือนยังเงียบ เป็นของสะสมทั้งชีวิต ไม่ว่าจะเป็นไวโอลินโบราณจำนวนหลายร้อยตัว รวมถึงอาวุธปืนสะสมที่มีใบอนุญาตถูกต้องทุกกระบอก
ซึ่งรวมมูลค่าภายในตู้เซฟเพียงอย่างเดียวก็สูงถึง 40–50 ล้านบาทเปรียบเทียบกรณีข่าวอินฟลูเอนเซอร์ที่ตู้เซฟหาย แต่เจ้าหน้าที่สามารถติดตามกลับคืนได้อย่างรวดเร็ว
ความคืบหน้า วันที่ 30 มี.ค. พ.ต.อ.พรทวี สมวงค์ ผกก.สน.โชคชัย เปิดเผยว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสน.โชคชัย และชุดสืบสวนนครบาล 4 ได้เร่งดำเนินการติดตามคดีดังกล่าวมาโดยตลอด จนกระทั่งมีการจับกุมดำเนินคดีกับผู้ต้องหาภายใน 48 ชั่วโมง ส่วนของกลางโดยเฉพาะอาวุธปืนที่ถูกขโมยไปนั้น เชื่อว่ายังมีโอกาสได้คืน เนื่องจากอาวุธปืนดังกล่าวมีทะเบียนใครรับซื้อไปมีความผิดฐานรับของโจร อย่างไรก็ตาม หากใครมีเบาะแสสิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางคดีสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตรวจสอบได้ต่อไป
ขณะที่มีรายงานข่าวแจ้งด้วยว่า พล.ต.ต.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผบก.น.4 พ.ต.อ.นิภพล สุขนิยม รอง ผบก.น.4 พ.ต.อ.ธัญญพัทธ์ บุญสุข ผกก.สส.บก.น.4 ยังคงให้ความสนใจคดีดังกล่าว แต่รายละเอียดพยานหลักฐานมีค่อนข้างน้อย
เนื่องจากภายในบ้านและบริเวณพื้นที่ดังกล่าวไม่มีภาพกล้องวงจรปิด แทบไม่มีรูปพรรณสัณฐานของคนร้ายก่อเหตุ ใช้วิธีการสืบสวนจากการค้นหาเดินไล่ติดตามพยานหลักฐานจนทราบรถที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
ส่วนของกลางที่ถูกลักทรัพย์ ไปมีรายละเอียดค่อนข้างน้อย มีจากคำบอกเล่าและความทรงจำของผู้เสียหายเป็นหลัก จนกระทั่งได้ทำการสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาก่อเหตุได้ 3 ราย และไม่ได้มีการปล่อยตัวผู้ต้องหาแต่อย่างใด เพราะไม่มีทางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการปล่อยผู้กระทำผิดได้ ทั้งนี้ ตำรวจนครบาล 4 พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนไม่ว่าคนๆ จะเป็นใครก็ตาม