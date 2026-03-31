รวบ 2 หนุ่มหัวจ่ายถือยาบ้า 100,000 เม็ด เห็นด่านโยนกระเป๋าทิ้ง ตำรวจจราจรกลางพบพิรุธคว้าตัวเรียกตรวจสอบปากแข็งไม่รับเห็นวงจรปิดมัดตัวถึงสารภาพ
เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 69 พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รองผบช.น.ดูแลงานจราจร พล.ต.ต. ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผบช.น.ดูแลงานยาเสพติด พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม พ.ต.อ.ณัทศิต สัณห์ปภพ ผกก.5 บก.จร. พ.ต.ท.ทศพร กลีบแก้ว รองผกก.5 บก.จร. พ.ต.ท.อัษฎากร คนคล่อง รอง ผกก.5 บก.จร. พ.ต.ท. กาญจน์ เวฬุวรรณราช สว.งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่ กก.5 บก.จร. พ.ต.ท. มานพ จันทร์เกิด สว.งานช่างเครื่องยนต์/ตรวจพิสูจน์ กก.5 บก.จร. พร้อมกำลัง ชป.2
ร่วมกันจับกุมนายณภัทร หรือบอส อายุ 28 ปี และนายนราธิป หรือนี อายุ 20 ปี พร้อมของกลางยาบ้า 100,000 เม็ด อยู่ในกระเป๋าสีดำ บริเวณจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ หน้าฟู๊ดแลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากชุดจับกุมได้ตั้งจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และป้องกันอาชญากรรม พบนายณภัทรหรือบอส ผู้ถูกจับกุมขับขี่จักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ สีแดง ไม่ติดแผ่นป้าย ทะเบียนโดยมีนายนราธิปหรือนี่ ซ้อนท้าย ก่อนถึงบริเวณจุดตรวจได้ทิ้งกระเป๋าสีดำดังกล่าวลงบนพื้นผิวจราจร เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกให้จอดเพื่อขอทำการตรวจค้น
ผลการตรวจสอบกระเป๋าสีดำดังกล่าว พบยาบ้า ชนิดเม็ดกลมแบนสีส้ม บรรจุอยู่ในถุงดึงเปิด-กดปิด จำนวน 50 ถุง ห่อด้วยพลาสติกสีน้ำตาล จำนวน 10 ห่อ ในกระเป๋าสีดำ จำนวน 100,000 เม็ด
จากการสอบถามผู้ถูกจับยอมรับว่า ยาบ้าดังกล่าวเป็นของตนจริงโดยรับมาจากพื้นที่ จ.นครปฐม โดยผู้ขับขี่รับค่าจ้างมา 1,000 บาท ส่วนคนซ้อนอ้างว่าทราบเป็นของผิดกฎหมาย แต่ไม่ทราบเป็นยาบ้า ปกติทำงานเป็นไรเดอร์โดยตอนแรกให้การปฏิเสธแต่ต่อมาเจ้าหน้าที่นำภาพวงจรปิดให้ดูรับว่าทำครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 จุดส่งของห่างออกไปจากด่าน 2 กิโลเมตร
ต่อมา เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมนำตัวผู้ถูกจับทั้งสอง พร้อมของกลาง มาจัดทำประวัติและบันทึกจับกุมที่ สน.บางเขน แจ้งข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าอันเป็นการแพร่กระจายในหมู่ประชาชน ก่อนนำตัวผู้ถูกจับกุมพร้อมของกลาง นำส่ง พงส.สน.บางเขน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป