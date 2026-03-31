เจ้าของบ้านช็อก หลังปล่อยร้างหลายปี พาช่างเข้ารีโนเวท เจอโครงกระดูกมนุษย์เกลื่อน ทราบภายหลังเป็นร่างรปภ. เข้ามาทำงานที่กรุงเทพฯ
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 31 มี.ค.2569 ร.ต.ท.ชยพล มะลิบุญ รอง สว.(สอบสวน) สน.ตลิ่งชัน รับแจ้งเหตุพบโครงกระดูก ภายในบ้านร้าง แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบก่อนไปตรวจสอบ
พร้อม พ.ต.ท.พงษ์ธวัช คงเสือ รอง ผกก.สส.สน.ตลิ่งชัน พ.ต.ท.อัครชัย ชมชื่น สว.สส.สน.ตลิ่งชัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน เจ้าหน้าที่สายตรวจ เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน แพทย์นิติเวช โรงพยาบาลศิริราช และอาสาฯมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุเป็นร้านอาหารเก่า แบ่งเป็นซุ้มๆ จุดเกิดเหตุอยู่ภายในบ้านร้าง ภายในบ้านแบ่งเป็น 2 ห้อง ห้องแรกพบประตูแง้มอยู่ หัวกะโหลกกองอยู่หน้าประตู ภายในห้องพบกระดูกครบทุกชิ้น ใส่เสื้อโปโลแขนสั้น กางเกงขาสั้นไม่ทราบสี คาดเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 เดือน ตรวจสอบภายในห้องพบที่นอนปูกับพื้น เสื้อ รปภ.แขวนอยู่และเอกสารของนายทิวา อายุ 49 ปี ชาวจ.เชียงราย ระบุเป็นรปภ. จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
สอบสวนนายจตุพร อายุ 38 ปี เจ้าของบ้าน ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุให้ช่างเข้ามาสำรวจบ้าน เพื่อที่จะรีโนเวทใหม่ แต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปได้กลิ่นเหมือนซากสัตว์ เมื่อเดินเข้าไปก็พบหัวกะโหลกและโครงกระดูกดังกล่าว สำหรับบ้านหลังนี้และร้านอาหารถูกปล่อยร้างมาหลายปี ซึ่งไม่เคยมาดูเลยว่ามีใครมาแอบอาศัยอยู่หรือไม่ มาเจออีกทีก็พบศพเสียแล้ว
ส่วนเพื่อนผู้ตายให้รายละเอียดว่า ผู้ตายเป็นชาวเชียงราย และขอเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของเพื่อนที่ จ.นครราชสีมา ทราบว่าเข้ามาทำงานเป็นรปภ.ที่กรุงเทพฯ ผู้ตายไม่มีครอบครัวและป่วยเป็นโรคเบาหวาน คาดว่าจะป่วยตาย จึงมอบโครงกระดูกให้อาสาฯมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำส่งนิติเวช โรงพยาบาลศิริราชเพื่อพิสูจน์อย่างละเอียดต่อไป