ตร.บุกรวบคาบ้าน ช่างสักลาย สารคาม ชอบโพสต์โชว์ปืนเถื่อนในโซเชียล
วันที่ 31 มี.ค.69 พ.ต.ท.ณรงค์ วังเสนา สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.3 พร้อมกำลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจออนไลน์ กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.3 นำกำลังเข้าจับกุม นายธีรพงศ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี ภายในบ้านพัก พื้นที่หมู่ 5 ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
พร้อมของกลาง อาวุธปืนลูกโม่ ขนาด .38 จำนวน 1 กระบอก มีกระสุนปืนบรรจุอยู่ในลูกโม่ 6 นัด และยังพบกระสุนปืนอีก 4 นัด อยู่ในกล่องกระสุนปืน ซุกซ่อนอยู่ในลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งภายในห้องนอน ตำรวจชุดจับกุมจึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน
จากการสืบสวนพบว่า ผู้ต้องหาเป็นผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อบัญชี “ธีรพงษ์ โพธิ์ศรี” มีพฤติการณ์โพสต์รูปอาวุธปืนในเฟซบุ๊ก ตำรวจชุดจับจึงตรวจสอบข้อมูลการครอบครองอาวุธปืนของผู้ต้องหา ซึ่งในฐานข้อมูลพบว่า ผู้ต้องหาไม่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองอาวุธปืนจากนายทะเบียน จนเป็นเหตุให้นำกำลังเข้าจับกุม
นายธีรพงศ์ ให้การรับสารภาพว่า ตนมีอาชีพเป็นช่างสักลาย อยู่ในอำเภอเมืองมหาสารคาม ส่วนอาวุธปืนและกระสุนเป็นของตนจริง เมื่อ 5 ปีที่แล้วได้ซื้อต่อมาจากเพื่อนที่ จ.ชลบุรี ในราคา 35,000 บาท แต่ไม่เคยใช้ก่อเหตุคดีอาชญากรรม หวังแค่เอามาเก็บไว้ป้องกันตัวและทรัพย์สินในบ้าน
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหา “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต”พร้อมถูกควบคุมตัวและของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองมหาสารคาม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป