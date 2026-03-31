ผบ.ตร. มีคำสั่งให้ หมอทวีศิลป์ แพทย์ใหญ่ ช่วยราชการ ศปก.ตร.ต่ออีก 3 เดือน หลังคดีผลสอบชั้น 14 ยังไม่เสร็จ ให้ หมอไพบูลย์ รักษาการต่อ
เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2569 ที่ ตร. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ได้ลงนามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 149/2569 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทน ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 448/2568 ลงวันที่ 30 กันยายน 2568
ให้ พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8 ) ช่วยราชการที่ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 20 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมาย เป็นกรณีพิเศษเศษเฉพาะราย
ทั้งนี้ ให้ยกเว้นหลักเกณฑ์กรณีการไปช่วยราชการสิ้นสุดลงตามข้อ 11 ของระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2566 และให้ พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8 ) รพ.ตำรวจ รักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.68 ถึงวันที่ 31 มี.ค.69 นั้น
เนื่องจากขณะนี้การดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 371/2568 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ยังไม่แล้วเสร็จ โดยมีข้อเท็จจริงในประเด็นต่าง ๆที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ประกอบกับยังมีประเด็นข้อสงสัย เกี่ยวกับการประพฤติบกพร่องต่อหน้าที่ หรือการกระทำผิดทางวินัยที่ต้องตรวจสอบให้สิ้นสงสัย
หากให้ข้าราชการตำรวจรายดังกล่าวกลับไปฏิบัติหน้าที่ ในหน่วยงานเดิมอาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้น เพื่อให้การสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เกิดความเป็นธรรมและมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 และมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ประกอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสังให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2566 จึงสั่งการ ดังนี้
(1.)ให้ พลตำรวจโท ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 20 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายต่อไปอีก
(2.)ให้ พลตำรวจโท ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ รักษาราชการแทน นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2569