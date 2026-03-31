เตือนภัย นั่งพักผ่อนบนสะพานพุทธกลางดึก เจอคนร้ายต่างด้าวชักปืนขู่ จี้ชิงมือถือ ตำรวจตามรวบ พบเป็นชายสัญชาติลาว สารภาพหน้ามืดอยากได้เงินทำพาสปอร์ต
เมื่อเวลา 18.25 น. วันที่ 31 มี.ค.2569 พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น. พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ บัณฑิตย์ ผบก.น.8 พ.ต.อ.ภูวดล อุ่นโพธิ ผกก.สน.บุปผาราม พ.ต.ท.วิทยา สมการ รอง ผกก.สส.สน.บุปผาราม พ.ต.ท.สมเกียรติ พานย้อย สว.สส.สน.บุปผาราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.บุปผาราม
ร่วมกันจับกุมนายต้า สัญชาติลาว อายุประมาณ 26 ปี พร้อมด้วยของกลาง โทรศัพย์มือถือยี่ห้อ 1 เครื่อง สิ่งเทียมอาวุธปืน สีดำ ด้ามจับสีน้ำตาล,ดำ ความยาวลำกล้องประมาณ 20 ซม. 1 กระบอก สิ่งเทียมอาวุธปืน สีดำ ความยาวลำกล้องประมาณ 15 ซม. 1 กระบอก เสื้อคลุมแขนยาวสีดำแบบมีหมวกฮู้ด สีดำ 1 ตัว กางเกงยีนส์ขายาว ยี่ห้อ BAGY JEANS สีฟ้า 1 ตัว โดยจับกุมได้ที่สะพานพุทธยอดฟ้า (ฝั่งธนบุรี) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม.
สืบเนื่องจากผู้เสียหายแจ้งความเอาผิดหลังมีคนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์เมื่อวันที่ 30 มี.ค.เวลาประมาณ 23.30 น.ผู้แจ้งได้มานั่งพักผ่อนอยู่บริเวณเชิงสะพานพุทธ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี ต่อมาเวลาประมาณ 00.00 น. ของวันที่ 31 มี.ค. ได้มีคนร้ายชายนำปืนไม่ทราบชนิดมาจี้งตน และข่มขู่ให้นำโทรศัพท์มือถือส่งให้ จึงได้ยื่นให้และวิ่งหลบหนีไปใต้สะพาน เบื้องต้นผู้เสียหายไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆจึงนำผู้เสียหายมายัง สน.บุปผาราม พบพนักงานสอบสวนดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน
ต่อมาชุดสืบสวนสน.บุปผาราม สืบทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายต้า สัญชาติลาว จึงได้ติดตามจับกุมได้ดังกล่าว จากการสอบสวนทราบว่า สาเหตุเนื่ิองจากต้องการเงินไปทำพาสปอร์ต แต่ไม่มีเงินจึงลงมือก่อเหตุชิงทรัพย์แต่ถูกจัยได้ก่อนเอาโทรศัพท์ไปขาย เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา”ชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.บุปผาราม ดำเนินคดีตามกฎหมาย