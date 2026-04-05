รวบคาหมอชิต สาวบัญชีม้า! ตุ๋นเงินกู้สูญ 1.7 ล้าน พบเดินสายหลอกเหยื่อทั่วประเทศ ทั้งอ้างปล่อยกู้-ปลอมเป็นตำรวจตุ๋นเงิน แถมโยงคดีสะเทือนใจ ผัวฆ่ายกครัว 3 ศพหนีหนี้ด้วย
วันที่ 5 เม.ย.2569 พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. สั่งการให้ พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ปพ. พ.ต.อ.ชัยฏิภูมิ อำนวยชัย ผกก.5 บก.ปพ. พ.ต.ท.ภาณุมาศ แสงบัวขาว รอง ผกก.5 บก.ปพ. นำกำลังจับกุม น.ส.นันฐพัต อายุ 23 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 666/2566 ลงวันที่ 6 ก.ย. 2566
ในข้อหา ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ รวมถึงมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ นอกจากนี้ยังพบว่ามีหมายจับติดตัวอีก 2 หมาย คือหมายจับศาลจังหวัดอุดรธานี และศาลจังหวัดสุรินทร์ ในคดีฉ้อโกงประชาชน และหลอกลวงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยสามารถจับกุมได้บริเวณลานจอดรถสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวง-เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
จากการจับกุมทราบว่า เมื่อวันที่ 21 ส.ค.66 ผู้เสียหายพบโพสต์โฆษณาปล่อยเงินกู้ผ่านออนไลน์ อ้างว่าสามารถกู้ได้สูงถึง 5 เท่าของเงินเดือน จึงหลงเชื่อกดลิงก์ กรอกข้อมูลเพื่อขอกู้เงิน จำนวน 100,000 บาท ต่อมากลุ่มคนร้ายแจ้งว่าอนุมัติเงินกู้แล้ว แต่ต้องโอนเงิน 10% หรือ 10,000 บาท เพื่อสร้างเครดิตและรับรหัสถอนเงิน (OTP) ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินให้ ก่อนถูกหลอกให้โอนเพิ่มหลายครั้ง อ้างแก้ไขระบบ สุดท้ายไม่ได้รับเงินกู้แต่อย่างใด
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีคนร้ายถึง 8 บัญชี ระหว่างวันที่ 21-23 ส.ค. 2566 รวมความเสียหายกว่า 1.7 ล้านบาท ก่อนเข้าแจ้งความ สภ.บางแก้ว จ.สมุทรปราการ และมีการออกหมายจับในเวลาต่อมา นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ต้องหารายนี้มีพฤติการณ์ก่อเหตุในหลายพื้นที่ ทั้ง จ.สุรินทร์ และ จ.อุดรธานี
โดยร่วมกับขบวนการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลอกเหยื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดและฟอกเงิน ก่อนหลอกให้โอนเงินไปตรวจสอบกับหน่วยงานรัฐ สอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ จึงควบคุมตัวส่งสภ.บางแก้ว ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเตรียมประสานอายัดตัวดำเนินคดีในพื้นที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ชุดสืบสวนยังพบข้อมูลสำคัญว่า ผู้ต้องหารายนี้เป็นหนึ่งในบัญชีม้า ที่เกี่ยวข้องกับคดีสะเทือนขวัญ เมื่อวันที่ 28 ส.ค.66 ในพื้นที่ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ คดีดังกล่าว ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว เครียดจากหนี้สินกว่า 1.7 ล้านบาท หลังภรรยาถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอก จึงก่อเหตุใช้อาวุธมีดสังหารภรรยาและลูก 2 คน รวม 3 ศพ ก่อนพยายามฆ่าตัวตาย แต่แค่บาดเจ็บสาหัส โดยสาเหตุหลักมาจากปัญหาหนี้สินและแรงกดดันจากเจ้าหนี้ จนทำให้ก่อเหตุสลดดังกล่าว