ตำรวจกองปราบ ตามรวบหนุ่มบัญชีม้า รับเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เปิดไป 8 บัญชี หวังแค่หาเงินซื้อยาเสพติด ถูกพาข้ามแดนไปสแกนหน้าที่ตึกสแกมเมอร์ปอยเปต หลังบัญชีถูกอายัดถูกทิ้งส่งกลับไทย
วันที่ 7 เม.ย.2569 พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการให้ พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. พ.ต.ท.อัครวุฒิ จันทร์เจริญ สว.กก.3 บก.ป. นำกำลังเข้าจับกุม นายวรุฒน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ จ.12/2569 ลงวันที่ 20 ม.ค. 2569 จับกุมได้ภายในบ้านพักย่านถนนมุขมนตรี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
คดีนี้สืบเนื่องจาก มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความตำรวจ สภ.อ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระบุถูกคนร้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงเอาทรัพย์สิน ทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐาน ขออนุมัติหมายจับเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงินจากผู้เสียหาย โดยตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่ามีการโอนเงินต่อไปยังบัญชีอื่นอีกหลายทอด เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ กระทั่งสืบสวนทราบว่า นายวรุฒน์ ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีที่รับเงินได้หลบหนีไปกบดานอยู่ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จึงนำกำลังเข้าจับกุมตัว
สอบสวน ให้การรับสารภาพว่า ถูกนายหน้าหาบัญชีม้าซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันชักชวนให้เปิดบัญชี โดยต้องการนำเงินไปซื้อยาเสพติดจึงสมัครใจเปิดบัญชีจำนวน 8 บัญชี ได้ค่าจ้างบัญชีละ 4,000 บาท ก่อนส่งมอบให้กับนายหน้า นอกจากนี้ยังถูกพาเดินทางไปยัง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยลักลอบข้ามชายแดนผ่านช่องทางธรรมชาติทางเรือไปยังฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา ถูกพาไปยังอาคารสูงประมาณ 26 ชั้นแหล่งปฏิบัติการของขบวนการสแกมเมอร์ ซึ่งมีชาวจีนจำนวนมากควบคุมการทำงานของคนไทย
เมื่อไปถึงถูกพาเข้าไปในห้องมืด มีชายไทยมาโอนย้ายบัญชีจากโทรศัพท์ของเราไปยังเครื่องอื่น และให้สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันธุรกรรมต่างๆ หลังจากทำงานได้ระยะหนึ่ง เมื่อบัญชีถูกอายัด กลุ่มขบวนการได้พาตัวกลับเข้าประเทศไทย ก่อนถูกติดตามจับกุมตัว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.อ่าวน้อย แจ้งข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน โดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป