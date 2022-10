ตร.จ่อแจ้งข้อหาค้ามนุษย์ ฮารุ ลัทธิประหลาด ค้นห้องพักเกิดเหตุ พบยันต์ ภาพวาดเพียบ เตรียมตรวจสอบอยู่แนวคิดไหน แต่ตรวจแล้วสภาพจิตปกติ

วันที่ 18 ต.ค.2565 พล.ต.ต.สมควร พึ่งทรัพย์ รองผบช.น. เดินทางมาติดตามความคืบหน้าของคดีฮารุ ลัทธิประหลาดที่ลวงเหยื่อ 5 คนไปกักขังทารุณ จนตำรวจช่วยออกมาได้เมื่อวานนี้ (17 ต.ค.) โดยเตรียมแจ้งข้อหาค้ามนุษย์เพิ่ม โดยอยู่ในขั้นตอนพิจารณา เพราะผู้ต้องหามีพฤติกรรมสร้างหนี้ทิพย์ ขูดรีด พยายามให้ผู้เสียหาเงินมา หากเข้าข่าย ก็จะแจ้งให้ทางปปง.ตรวจยึดทรัพย์สินต่อไป

โดยขณะนี้มีผู้เสียมากกว่า 5 ราย ตอนนี้ตำรวจเตรียมตรวจสอบกรณีผู้ต้องหาเคยเข้าอบรมเรื่องจิตวิทยาหรือไม่ โดยจะใช้ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์พฤติกรรมว่าใช้หลักวิชาใด ส่วนจะคลั่งลัทธิประหลาดหรือไม่นั้น อยู่ระหว่างตรวจสอบ แต่จากการตรวจสุขภาพจิต ก็พบว่าปกติ โดยตอนน้มีผู้ต้องหาแค่ 2 รายเท่านั้น

ส่วนสภาพจิตใจของผู้เสียหายนั้น เบื้องต้นจากการพูดคุยยังตกใจและเสียขวัญอยู่ ขณะนี้อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ส่วนญาติของผู้ต้องหาอยู่ระหว่างการพูดคุยกับพนักงานสอบสวน ว่าจะต้องเรียกมาสอบเพิ่มเติมหรือไม่

เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเเจ้งข้อกล่าวหา 3 ข้อหาคือ 1.ความผิดทางเสรีภาพ ขืนใจผู้อื่นหรือไม่ให้กระทำการผู้อื่น 2.ทำร้ายร่างกายผู้อื่น 3.ข้อหาใช้บัตร ATM ผู้อื่น ส่วนข้อหาอาทิ ข้อหาทารุณกรรม คาดว่าจะเข้าข่ายความผิด เพราะมีการบังคับให้ผู้เสียหายทุบตีลูก และให้เรียกผู้ต้องหาว่าแม่

ทั้งนี้จากการเข้าตรวจค้นห้องพักเกิดเหตุ พบหนังสือ รวมถึงภาพวาด เครื่องบูชา แสดงถึงการมีความคลั่งลัทธิ เพราะมีการเขียนยันต์ด้วยลายมือของผู้ต้องหาเองที่ติดไว้ ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าเป็นยันต์ที่เรียกว่าอะไร พร้อมตั้งแท่นสำหรับไว้บูชา และมีตำราตามความเชื่อบางอย่างภายในห้องด้วย

นอกจากนี้ยังพบภาพวาดด้วยดินสอเป็นรูปลักษณะคล้ายองค์พระพิฆเนศ พร้อมเขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า เริ่มจากฝั่งขวามือของกระดาษ เขียนว่า ‘LURTSURIYA’ หรือ เลิศสุริยะ , GANESHA ที่แปลว่า พระพิฆเนศ , ‘PARAVATRI’ หรือ ปาวาระตรี , SRILUKSAMAI หรือ ศรีลักษมี

โดยหากนำชื่อทั้ง 4 คำมารวมกัน คือ พระพิฆเนศ องค์เลิศสุริยะ ปาวาระตรี ศรีลักษมี และยังมีข้อความคล้ายคำอวยพรว่า good LUCK great LOVE , RISH , HAPPY WEALTHY

ส่วนข้อความที่อยู่บริเวณด้านบนศีรษะของรูป มีข้อความว่า good luck good love , LUCK & LOVE in to the star ทางตำรวจจึงเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน ขณะเดียวกัน หลังจากสอบปากคำเสร็จตำรวจได้คุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 รายลงมาเพื่อนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาตลิ่งชัน พร้อมนำของกลางซึ่งหนังสือ ภาพวาด เครื่องบูชา ใส่ไปในกระเป๋า และยังมีรูปปั้นองค์พระพิฆเนตรสีเขียว ใส่ในรถควบคุมผู้ต้องหาไปด้วย