ตัดวงจร สงครามส่งด่วน น้ำกระท่อม จับแม่ค้า น้ำกระท่อม ย่านนิมิตใหม่ เปิดร้านขาย ALL IN ONE 24 ชม. ดีดแรงมาก ไม่ยอมให้จับ ด่าลั่นโดนยัดยา ยกเท้าถีบตร.

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา พล.ต.ต.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. ดูแลงานยาเสพติด พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.3 พ.ต.อ.สุทธิศักดิ์ วันที รอง ผบก.น.3 ดูแลงานสืบสวน พ.ต.อ.ชนะวรศิณธุ์ ศุภพนารักษ์รอง ผบก.น.3 ดูแลงานยาเสพติด

พ.ต.อ.กฤษ ก้อมน้อย ผกก.สส.บก.น.3 สั่งการให้ พ.ต.ท.จำนงค์ ประสพสุขมั่งดี รอง ผกก.สส.บก.น.3 พ.ต.ต.กรณ์วรรัตน์ พรมสวรรค์ สว.กก.สส.บก.น.3 ร.ต.อ.สนอง โยธคล ร.ต.อ.กิตติ แผ่นหิน ร.ต.ต.อนุพงษ์ ปัตถาวะโร รอง สว.สส.บก.น.3 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนตำรวจนครบาล 3 ร่วมกันจับกุมตัว น.ส.นิตยา (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี

สืบเนื่องจากมีพี่น้องประชาชนร้องเรียนว่า บริเวณริมถนน ใกล้ร้านสะดวกซื้อ ปากซอยนิมิตใหม่ 40 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร มีร้านขายน้ำกระท่อม เปิดบริการแบบ 24 ชั่วโมง ขายของมึนเมาทุกอย่าง เรียกว่าร้าน ALL IN ONE มีบริการส่งด่วนให้กับลูกค้าแบบ “สงครามส่งด่วนน้ำกระท่อม”

จึงไปตรวจสอบที่ร้านดังกล่าว มีไรเดอร์ส่งด่วน รอรับคิวอยู่หลายคัน หน้าร้านมีป้ายประกาศ ใบกระท่อมปทุม แท้ 100 % และเปิดบริการ 24 ชั่วโมง พบว่าลักลอบจำหน่ายน้ำกระท่อม, ยาแก้ไอ และบุหรี่ต่างประเทศหนีภาษี พบหญิงคนขายคือน.ส.นิตยา อายุ 35 ปี

ตรวจสอบภายในร้านพบน้ำกระท่อมต้มบรรจุขวดขนาด 1.5 ลิตร และ 600 ซี.ซี. รวม 81 ขวด แช่อยู่ในลังน้ำแข็งอย่างดี, ยาแก้ไอน้ำเชื่อม 3 ยี่ห้อ ขนาด 60 ซีซี บรรจุอยู่ในลังกล่องกระดาษสีน้ำตาล วางไว้ในตู้ไม้สีดำหน้าร้านฯ รวม 32 ขวด, พบบุหรี่ต่างประเทศ สีแดงและสีเขียว ภายในตู้ไม้สีดำหน้าร้าน รวม 30 ซอง อย่างละ 1 คอตตอน, ป้ายบอกราคาบุหรี่, ป้ายบอกเลขบัญชี, ตราชั่ง จำนวน 1 เครื่อง และ เงินสดที่ได้จากการขาย จำนวน 1,180 บาท



ขณะเจ้าพนักงานตำรวจจับกุม เป็นเหตุให้ นางสาวนิตยาไม่พอใจ เสียอาการโวยวาย โกรธฟัดเหวี่ยงไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัว และตะโกนเรียกชาวบ้านและไรเดอร์ที่อยู่ใกล้ๆ ว่า “ช่วยด้วย ช่วยด้วย ตำรวจยัดยา” พร้อมใช้เท้าถีบใส่เจ้าพนักงานตำรวจ จนได้รับบาดเจ็บคนละเล็กละน้อย

ต่อมาเมื่อนำตัวมาถึง กก.สส.บก.น.3 นางสาวนิตยามีอาการสงบลง สอบถามผู้ถูกจับ ยอมรับว่าขายน้ำกระท่อม 1,500 ซี.ซี. ขวดละ 50 บาท, ขนาด 600 ซี.ซี. ขวดละ 45 บาท ส่วนยาแก้ไอขายให้ลูกค้า เอาไปผสมกับน้ำกระท่อม แบบ 4×100 ขวดละ 80 บาท ส่วนบุหรี่ขายซอง 40 บาท ซึ่งร้านของตนเองขายแบบ 24 ชั่วโมง มีของมึนเมาทุกชนิด แบบร้าน ALL IN ONE มีบริการส่งด่วนให้กับลูกค้าแบบ “สงครามส่งด่วนน้ำกระท่อม”

ลูกค้านิยมส่งทางออนไลน์ ส่วนที่มีปากเสียงและด่าทอ ก็ขอโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย เนื่องจากดื่มน้ำกระท่อมมาก่อนหน้านี้และอยู่ในอาการที่เรียกว่า “ดีด”

จึงจับกุมในข้อกล่าวหา 1.จำหน่ายอาหารที่มีพืชกระท่อมเป็นส่วนผสมโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ 2.ขายซึ่งยาแผนปัจจุบัน (ยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อม) โดยไม่ได้รับอนุญาต 3.ขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่เป็นสินค้าที่ที่มิได้เสียภาษี (ยาสูบ) ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

4.ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 5.ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ 6.ดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ นำส่งพนักงานสอบสวน สน.นิมิตรใหม่ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป