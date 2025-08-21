ตำรวจทางหลวง เปิดปฏิบัติการ “CAR SCAMS” ทลายเครือข่ายฉ้อโกงประชาชนหลอกจำนำรถ ส่งขายตลาดมืดในและนอกประเทศ มูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2568 ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสอบกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ทล. พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ป. ปรก.บก.ทล. แถลงผลเปิดปฏิบัติการ “CAR SCAMS” ทลายเครือข่ายฉ้อโกงประชาชน หลอกจำนำรถ ส่งขายตลาดมืดทั่วทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จำนวน 2 เครือข่าย จับกุม 7 ผู้ต้องหา ยึดรถคืนผู้เสียหาย 5 คัน
พล.ต.ต.คงกฤช กล่าวว่า เครือข่ายแรก นำโดย พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. พ.ต.อ.สาธิต สมานภาพ ผกก.5 บก.ทล. พ.ต.ท.ณัฐพงศ์ อำไพจิตร์ สวญ.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. พ.ต.ท.กฤตย์ ธีรเวศย์สุวรรณ สวญ.ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล., ว่าที่ พ.ต.ท.วรฉัตร ฉลวยแสง สว.ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล., พ.ต.ท.กรกฤช งามวงศ์วาน สวญ.ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล., พ.ต.ท.พิชญา ทวิชศรี สว.ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. จับกุมเครือข่ายหลอกจำนำรถยนต์จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย นายวีระณัฐ , น.ส.สุมาลี ,น.ส.ขวัญจิรา , นายเกริกสันต์ , น.ส.ขันทอง และ นายสุริยา ได้ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน
สืบเนื่องจากกลุ่มผู้ต้องหาได้ร่วมกันเปิดเพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์รับจำนำรถยนต์ โดยชักชวนให้ประชาชนที่เดือดร้อนด้านการเงิน นำรถยนต์ที่ยังติดสัญญาเช่าซื้อ มาจำนำ ผู้เสียหายรายหนึ่งหลงเชื่อนำรถไปจำกับคนร้ายจำนวน 77,000 บาท พอวันรุ่งขึ้นติดต่อขอไถ่คืน คนร้ายบอกต้องโอนค่าไถ่จำนำมา 90,000 บาท รวมดอกเบี้ย จากนั้นเชิดเงินและรถหนีไป ผู้เสียหายเสียทั้งรถ เสียทั้งเงิน และยังต้องรับภาระผ่อนกับไฟแนนซ์ต่ออีก จนเคยคิดสั้นแต่ญาติพี่น้องได้ปลอบให้กำลังใจ
ต่อมาตำรวจทางหลวงได้สืบสวนคดีนี้กว่า 1 เดือน พบว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะเปิดเพจรับจำนำรถ โดยจะคัดเลือกเหยื่อที่มีความต้องการที่จะต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน และรถที่กลุ่มผู้ต้องหาต้องการจะเป็นรถประเภทติดสัญญาเช่าซื้อ เนื่องจากผู้เสียหายไม่สามารถไปแจ้งความให้ยึดรถ หรือดำเนินคดีได้ทันที เพราะผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นของบริษัทไฟแนนซ์ และหากว่าบริษัทไฟแนนซ์ทราบว่ารถที่ยังติดสัญญาเช่าซื้ออยู่ถูกนำไปจำนำต้องมีขั้นตอนและใช้เวลาค่อนข้างนาน
จากการสืบสวนได้ทราบว่าขบวนการดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจน โดยได้ก่อเหตุลักษณะดังกล่าวกว่า 40 จังหวัดทั่วประเทศมาแล้ว 7-8 ปี รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านบาทตำรวจทางหลวงจึงได้ร่วมกับ สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน รวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับ ก่อนตามจับกุมได้ดังกล่าว
จากการสอบสวนทราบว่า นายทุนที่อยู่เบื้องหลังขบวนการดังกล่าวคือ “เสี่ยโจ้ ” ซึ่งเป็นคนมีสี ทางเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลจับกุมมาดำเนินคดีต่อไป
เครือข่ายที่สองโดย พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สิทธิใหญ่ ผกก.6 บก.ทล. พ.ต.ท.จิรพันธุ์ รุจิระกุล รอง ผกก.6 บก.ทล. ,พ.ต.ท.วิษณุ คำโนนม่วง รอง ผกก.6 บก.ทล., พ.ต.ท.จิระพันธ์ มณีรัตน์ สวญ.ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล., พ.ต.ท.ปานเทพ พจน์ธีระมนตรี สว.ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. นำกำลังจับกุม นายนพดล ผู้ต้องหาหลอกรับจำนำรถ 1 ราย ยึดรถคืนผู้เสียหาย 5 คัน
ทั้งนี้เมื่อต้นเดือน มิ.ย.68 น.ส.เอ (นามสมมติ) ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความว่า นายนพดล เข้ามาตีสนิทในเชิงชู้สาวผ่านทางเฟซบุ๊ก อ้างตัวเป็นนายหน้าเงินกู้ประกอบธุรกิจใหญ่หลายอย่าง ในพื้นที่เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
นอกจากนี้ยังอ้างเป็นลูกหม่อม มียศถาบรรดาศักดิ์ จนเกิดเชื่อใจ ระหว่างนั้นหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินค่าดำเนินการต่าง ๆ กว่า 200 ครั้ง เป็นเงินกว่า 150,000 บาท และนำรถของผู้เสียหายไปขายต่อในราคา 31,000 บาท
ต่อมาตำรวจทางหลวงนครราชสีมาร่วมกับ สภ.หมูสี รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับ นายนพดล ไว้ กระทั่งตามจับกุมได้ดังกล่าว ก่อนขยายผลติดตามรถให้ผู้เสียหายรายอื่นเพิ่มเติมได้อีก 5 คัน ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา, เพชรบูรณ์ และระยอง
พล.ต.ต.คงกฤช กล่าวว่า ทั้งนี้ตำรวจทางหลวงฝากเตือนภัยถึงพี่น้องประชาชน อย่าหลงเชื่อการโฆษณารับจำนำรถยนต์ที่ติดสัญญาไฟแนนซ์ หรือการเสนอเงื่อนไขที่ดีเกินจริง ท่านอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ หากมีความจำเป็นด้านการเงิน ขอให้ปรึกษาสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือและถูกกฎหมายเท่านั้น