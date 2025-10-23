อุตส่าห์หาเงินใช้เองตั้งแต่อายุ 15 นศ.สาวช็อกหมดตัว โดนแก๊งคอลหลอกไปกว่า 1 ล้าน บังคับวิดีโอคอลมาราธอน วอนรัฐบาลเอาจริงกับพวกนี้เสียที
วันที่ 23 ต.ค.68 น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 25 ปี นศ.จบใหม่ เดินทางเข้าแจ้งความกับ พ.ต.ต.ปภิณวิช เสนาแปลง สว.(สอบสวน) สน.ห้วยขวาง หลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกโอนเงิน 1,030,000 บาท โดยอ้างตัวเป็นพนักงานค่ายมือถือแห่งหนึ่งว่า ไปเปิดเบอร์โทรศัพท์มือถือ แล้วส่งข้อความเพื่อชักชวนเล่นพนันออนไลน์
น.ส.เอ กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นวันที่ 22 ต.ค.เวลาประมาณ 15.00 น. มีเบอร์แปลกโทรเข้ามาอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากค่ายมือถือแห่งหนึ่ง บอกว่า ตนไปเปิดหมายเลขโทรศัพท์ที่ จ.เลย ทั้งๆ ที่ตนไม่เคยไปแม้แต่ครั้งเดียว แถมยังบอกชื่อและนามสกุลของตนได้อย่างถูกต้อง รวมถึงตนเป็นลูกค้าระดับ Platinum ของค่ายมือถือดังกล่าว จึงหลงเชื่อว่าเป็นระบบบริการลูกค้าของค่ายมือจริงๆ
ต่อมามิจฉาชีพอ้างว่าเบอร์ดังกล่าว ส่งข้อความไปหาประชาชนจำนวนมาก ลักษณะชักชวนเล่นพนันออนไลน์ ก่อนที่จะโอนสายไปให้ตำรวจแล้วแอดไลน์กัน หลังจากนั้นก็วิดีโอคอลหาตน โดยคนในสายใส่ชุดตำรวจ แสดงบัตรระบุชื่อ ร.ต.อ.นิตินัย เทพเทียน รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเลย ก่อนที่จะปิดกล้องไป อ้างว่าจะให้แจ้งความผ่านทางโทรศัพท์
ระหว่างนั้นก็มีนายตำรวจอีกประมาณ 3-4 นายวนเวียนมาพูดคุยโทรศัพท์กับตน โดยไม่ได้วางสายโทรศัพท์เลย จึงทำให้ตนหลงเชื่อว่าเป็นตำรวจจริง รวมถึงไม่ได้มีเวลาหาข้อมูลใดๆ ในระหว่างพูดคุยโทรศัพท์ ตำรวจอ้างว่าตนไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้า เคยขายบัญชีให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ จึงให้ตนโอนเงินไปให้ตำรวจตรวจสอบ
ครั้งแรกตนโอนไป 630,000 บาท เข้าบัญชี น.ส.มาราตรี ประทาน ครั้งที่ 2 โอนเงินอีก 400,000 บาท จากบัญชีซื้อสลากออมสิน เข้าบัญชี นายศุภฤกษ์ แหวนทองคำ โดยอ้างว่า จะให้ดอกเบี้ยอัตราเท่าเดิมเพื่อไม่ให้ต้นขาดทุน 1 ล้าน รวมแล้วตนโอนเงินไปทั้งหมด 1,030,000 บาท แต่คนร้ายยังข่มขู่ให้โอนเงินมาตรวจสอบอีก 500,000 บาท ตนไม่มีเงินแล้ว จึงพยายามไปขอยืมเพื่อน แต่ก็ไม่มีเพื่อนคนไหนให้ยืม
กระทั่งเวลา 21.00 น. ตนเริ่มรู้สึกเอะใจ ในช่วงเวลาดังกล่าว คนร้ายบังคับให้ตนวิดีโอคอล และห้ามขยับไปไหน แต่ตนมีจังหวะหาข้อมูล ทราบว่าเป็นตำรวจปลอม จึงกดวางสายไปก่อนเข้าแจ้งความในวันนี้
ขอฝากเตือนว่า อย่าพูดคุยหรือรับสาย ขอให้ตั้งสติในการโอนเงินแต่ละครั้ง เพราะเงินที่สูญเสียไปเป็นเงินจากการทำงานเสริมระหว่างเรียน ตั้งแต่อายุ 15 ปี ทั้งขายของออนไลน์ เป็นพนักงานพาร์ทไทม์ ทำงานร้านขนม ตอนนี้ไม่เหลือเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียว วิงวอนขอให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังกับแก๊งสแกมเมอร์ ซึ่งนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล แต่กลับยังมีสแกมเมอร์มาหลอกลวงคนไทยอยู่ทุกวัน