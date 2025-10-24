ตร.ไซเบอร์-ก.ล.ต. ปูพรมค้น 109 จุดทั่วประเทศ บุกทลายรังเครือข่ายสแกนม่านตา จับ 2 นายหน้ารับซื้อเหรียญคริปโตฯ โยงธุรกิจเถื่อนรับแลกเหรียญดิจิทัล
เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2568 ที่บช.สอท. เมืองทองธานี พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 พล.ต.ต.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผบก.สอท.4 พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.ทำนุรัฐ คงมั่น รอง ผบก.สอท.1 พร้อมน.ส.จอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต. เปิดปฏิบัตการฟ้าสางทลายธุรกิจเถื่อนรับแลกเหรียญ World Coin ผ่านการสแกนม่านตา โดยปิดล้อมตรวจค้น 109 จุดทั่วประเทศ
โดยจุดที่น่าสนใจคือการจับกุมนายสุทธิ อายุ 35 ปี ได้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ย่านนวมินทร์ หลังชุดสืบสวนได้ทำการแกะรอย จนทราบว่ามีพฤติกรรมเป็นนายหน้ารับซื้อเหรียญ World Coin จากประชาชนที่แห่ไปลงทะเบียนสแกนม่านตา ผ่านเครื่อง ORB เพื่อรับเหรียญ World Coin โดยเบื้องต้นนายหน้าคนดังกล่าวให้การว่า รับซื้อเหรียญดังกล่าวในราคา 28 บาทต่อ 1 เหรียญ ซึ่งคนที่ไปลงทะเบียนสแกนม่านตาจะได้รับเหรียญดิจิทัลจำนวน 30 เหรียญ หรือคิดเป็นเงิน 840 บาทเป็นค่าสแกนม่านตา
นอกจากนี้ชุดสืบสวนได้เข้าตรวจสอบจุดติดตั้งเครื่องORB ในร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2 แห่ง ที่ห้างย่านรัชดาภิเษก เบื้องต้นพบมีการติดตั้งเครื่องเสียง และจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทดังกล่าวแนะนำวิธีใช้และสแกนม่านตาผ่านเครื่อง ORB เพื่อยืนยันความเป็นมนุษย์ จึงได้เชิญตัวเจ้าหน้าที่ไปทำการสอบสวน
พล.ต.ต.วิวัฒน์ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากการที่คณะกรรมาธิการความมั่นคงฯ ของสภาผู้แทนราษฎร และส่วนราชการต่าง ๆ ได้ส่งประเด็นมายังตำรวจไซเบอร์ ให้ตรวจสอบว่า ระบบการจัดเก็บข้อมูลผ่านการสแกนม่านตานั้น ผิดกฎหมายหรือไม่ จากการตรวจสอบพบว่า ระบบการเก็บข้อมูลแบบสแกนม่านตา คือเทคโนโลยี AI ที่นำมาใช้ในโลกดิจิทัลยุคปัจจุบันและในอนาคต เพื่อเอาไว้สำหรับยืนยันตัวบุคคล เหมือนลายนิ้วมือ
และในอนาคตจะมีเทคโนโลยีที่ใช้ระบบสแกนม่านตา จัดเก็บข้อมูลทั้งบัญชีธนาคาร บัญชีเงิน Cryptocurrency และบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เสมือนเป็นรหัส Master Key ประจำตัว ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จากการอ่านค่ารอยหยักในม่านตา เปลี่ยนเป็นการยืนยันตัวตนบนโลก AI ยุคใหม่
พล.ต.ต.วิวัฒน์ กล่าวอีกว่า เบื้องต้น ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบสแกนม่านตา ยังไม่ผิดกฎหมายในประเทศไทย เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA แต่พบว่าระบบดังกล่าวผิดกฎหมาย หรือถูกควบคุมเป็นพิเศษใน 6 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย อินเดีย บราซิล สเปน และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แต่ประเด็นคือ บริษัทผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บระบบข้อมูลผ่านการสแกนม่านตาในประเทศไทยรายหนึ่งได้ติดตั้งเครื่อง ORB หรือเครื่องบันทึกชีวภาพสแกนม่านตา ตามจุดให้บริการต่างๆ ด้านไอทีทั่วประเทศ เพื่อชักชวนให้ผู้คนที่สนใจเข้ามาสแกนม่านตา ทำระบบข้อมูล
ปรากฎว่ามีนายหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ตามเฟซบุ๊ก ชักชวนให้คนมาสแกนม่านตากับเครื่องดังกล่าวตามจุดต่าง ๆ เมื่อมีคนเข้ามาสแกนม่านตาแล้ว ทางเจ้าหน้าที่บริษัทประจำจุด ก็จะให้ผู้สแกนม่านตาติดตั้งแอปพลิเคชัน Worldcoin ซึ่งจะได้รับเหรียญ Worldcoin 30 เหรียญ ตีราคาเหรียญละประมาณ 30 บาท
จากนั้นผู้ที่สแกนม่านตาก็จะนำเหรียญไปขายให้นายหน้าที่ชักชวน ในลักษณะของการแลกเป็นเงินสด โดยพฤติการณ์ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ตาม พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561
ต่อมา ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์จึงได้ส่งสายลับเข้าตรวจสอบตามจุดที่มีการเปิดให้เก็บบันทึกข้อมูลชีวภาพ ปรากฏว่ามีการดำเนินการจริง และเป็นลักษณะขบวนการ โดยจะมีนายหน้าแนะนำวิธีใช้และสแกนม่านตาผ่านเครื่อง ORB เพื่อยืนยันความเป็นมนุษย์ และบันทึกข้อมูลผ่านม่านตา ก่อนนัดหมายกับนายหน้าเพื่อขอแลกเงินสดในวันถัดไป
เนื่องจากระบบจะโอนเหรืยญเข้ากระเป้าผู้ใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง จะได้รับเหรียญจำนวน 30 เหรียญ โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน 30 บาท ต่อ 1 เหรียญหรือประมาณ 900 บาท จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นัดพบกับนายกิตติ อายุ 45 ปี นายหน้าที่รับซื้อเหรียญดิจิทัล โดยได้ดำเนินการโอนเหรียญไปยังกระเป๋าดิจิตอลของนายหน้า แล้วนายหน้าก็ได้โอนเงินสดจำนวน 900 บาทให้สายลับ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ดำเนินการจับกุมนายกิตติในข้อหาประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต เบื้องต้นให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ส่วนการขยายผลในวันนี้นั้น เนื่องจากได้พบสถานที่เป้าหมายเป็นจุดสแกนม่านตาที่อยู่ตามร้านให้บริการสินค้าไอทีและตามปั๊มน้ำมันกว่า 109 จุดทั่วประเทศ เบื้องต้นสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้อีก 1 ราย ชื่อนายสุทธิอายุ 35 ปี ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งย่านนวมินทร์ ซึ่งมีพฤติการณ์เป็นนายหน้ารับซื้อเหรียญดังกล่าว เช่นเดียวกันกับผู้ต้องหารายแรก เบื้องต้นให้การรับสารภาพ โดยจะได้ผลกำไรประมาณ 7-8% และไม่รู้มาก่อนว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมาย โดยสรุปรวมแล้วขณะนี้จับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย
นอกจากนี้ชุดสืบสวนได้เข้าตรวจสอบจุดติดตั้งเครื่อง ORB ในร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2 แห่ง ที่ห้างย่านรัชดาภิเษก เบื้องต้น พบติดตั้งเครื่องเสียงและจะมี เจ้าหน้าที่ของบริษัทดังกล่าว 2 รายประจำจุดคอยแนะนำวิธีใช้และสแกนม่านตาผ่านเครื่อง ORB เพื่อยืนยันความเป็นมนุษย์ จึงได้เชิญตัวเจ้าหน้าที่ไปทำการสอบสวนในฐานะพยาน
ทั้งนี้จากข้อมูลเชิงลึกพบว่า หนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหามีแชทพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทดังกล่าว ในลักษณะของการรับเหรียญที่นายหน้าซื้อมาและนำเงินมาให้นายหน้าอีกที จึงทำให้ทางตำรวจอยู่ในระหว่างการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมว่า บริษัทดังกล่าวเข้าข่ายชักจูงให้บุคคลทั่วไปมาสแกนหน้าเพื่อแลกรับเหรียญ WorldCoin หรือไม่
อย่างไรก็ตามตอนนี้กิจการของบริษัทดังกล่าวยังไม่ผิดกฎหมาย และกระบวนการสแกนม่านตากลับให้เหรียญ WorldCoin นั้น ยังไม่ใช่กระบวนการที่ผิดกฎหมาย ประเด็นที่ผิดกฎหมายในตอนนี้คือ เรื่องของการแลกซื้อเหรียญ WorldCoin ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. อันเป็นการประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอลโดยไม่รับอนุญาตตาม พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561
พล.ต.ต.วิวัฒน์ กล่าวเสริมอีกว่า ระบบสแกนม่านตาเพื่อบันทึกข้อมูลยังไม่ผิดกฎหมายในประเทศไทย แต่นี่ถือเป็นช่องโหว่ที่มีผู้ไม่หวังดีนำระบบดังกล่าวมา ใช้ทำในสิ่งผิดกฎหมายอย่างเช่นในกรณีนี้ ซึ่งในอนาคต ระบบสแกนม่านตาดังกล่าว อาจเกิดการรั่วไหลข้อมูลตกไปอยู่ในมือแก๊งสแกมเมอร์ หรือกลายเป็นช่องทางใหม่ สำหรับพวกบัญชีม้าได้อีกทาง
รวมทั้งข้อมูลม่านตานั้นสามารถถูกนำไปจำลองบุคคลอีกคนหนึ่งและอาจนำไปใช้ก่ออาชญากรรมได้ ซึ่งในอนาคตอาจจะต้องออกกฎหมายเพื่อควบคุมระบบการเก็บข้อมูลผ่านการสแกนม่านตาหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นนี้ เช่น การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากระบบสแกนม่านตา เป็นต้น
ด้าน น.ส.จอมขวัญ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า แม้ระบบสแกนม่านตายังไม่ผิดกฎหมาย แต่มีผู้ไม่หวังดีฉวยโอกาสใช้สำหรับนำมาประกอบการแลกเหรียญคริปโตเคอเรนซี่ โดยไม่รับอนุญาตจากทาง ก.ล.ต. จึงขอเตือนว่า เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกหลอกหรือตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ การแลกเปลี่ยนเหรียญคริปโตเคอเรนซี่ไม่ว่าจะสกุลใดก็ตาม ควรจะต้องแลกเปลี่ยนผ่านบริษัทที่ได้รับการขออนุญาตประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างถูกกฎหมาย ไม่ใช่รับแลกผ่านบุคคลทั่วไปที่แต่งตั้งตัวเองเป็นนายหน้า อันเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลโดยไม่อนุญาตและผิดกฎหมายได้