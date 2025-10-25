บุกจับ 2 โจ๋ 17 ขับจยย.ไล่ตามคู่อริเพื่อน ก่อนใช้มีดฟันแขนได้รับบาดเจ็บ แค้นผู้เสียหายเคยมาข่มขู่ตน-เพื่อน แฟนของผู้เสียหาย
เมื่อวันที่ 25 ต.ค.68 พ.ต.ต.ชินดนัย วิลาวัลย์ สว.(สอบสวน) สน.คันนายาว รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกาย เมื่อกลางดึกวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยมีอาวุธปืน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ บริเวณบริเวณสะพานข้ามคลองกระโหลก ถ.ปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายเอ นามสมมุติ อายุ 17 ปี ถูกฟันบริเวณแขนซ้ายได้รับบาดเจ็บ ผู้ได้รับบาดเจ็บ เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.นพรัตน์
จากการสอบสวนทราบว่า นายเอ ผู้บาดเจ็บกับเพื่อนอีกหนึ่งคนได้เดินทางไปที่แฟลตเอื้ออาทรปัญญา โดยใช้รถจักรยานยนต์เพื่อเอาของกับเพื่อนที่หน้าแฟลต จากนั้นก็ได้เดินทางกลับโดยมุ่งหน้าไปทางแยกลำกะโหลก นายเอเป็นคนซ้อน เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณสะพานข้ามคลองกะโหลก ถนนปัญญาอินทรา ฝ ได้มีคนร้าย 2 คนใช้รถจักรยานยนต์เวฟ 125 สีดำขี่มาจอดดักหน้ารถจักรยานยนต์ของนายเอ
จากนั้นนายเอกับเพื่อนจึงได้ลงจากรถ กลุ่มคนร้ายก็ได้ลงจากรถ และหนึ่งในกลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นคนขับได้ใช้วัตถุเป็นอาวุธปืนถือชี้หันกระบอกปืนมาทางที่ตนเอง และคนร้ายอีกคนซึ่งเป็นคนซ้อนได้ใช้อาวุธมีดเข้ามาฟัน นายเอจึงได้ยกแขนซ้ายกันไว้ทำให้ได้รับบาดเจ็บจนได้วิ่งหนีกับเพื่อนไปหลบคนละทางคนละ คนร้ายทั้งสองได้ตามนายเอ อยู่สักพักเมื่อหาไม่เจอหลังจากนั้นจึงได้หลบหนีจากที่เกิดเหตุ
ต่อมา พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 สั่งการให้ พ.ต.อ.นิรุชพล โยธามาตย์ ผกก.สน.คันนายาว พ.ต.ท.ปฏิพัทธ์ ถาวรประพัฒน์ รอง ผกก.สส.สน.คันนายาว พ.ต.ท.จุมพล เย็นปฐมกุล สว.สส.สน.คันนายาว
พร้อมเจ้าหน้าที่สืบสวน สน.คันนายาว สืบสวนกดดันจนกระทั่งทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายบี นามสมมุติ อายุ 17 ปี และนายซี นามนสมุติ อายุ 17 ปี เชิญและควบคุมตัวได้บริเวณหน้าอาคาร 4 เอื้ออาทรปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา และบริเวณหน้าบ้านแห่งหนึ่ง ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา ต่อเนื่องกัน
จากการตรวจสอบพบของกลาง กุญแจและรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ 125ไอ สีเทา น้ำเงิน ทะเบียน 7 ขช 6649 กทม. อาวุธมีดขนาดความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร 1 เล่ม นายบีใช้ในการก่อเหตุ หมวกนิรภัย 2 ใบ สีเทาสิ่งเทียมอาวุธปืนสีดำ 1 กระบอก นายซีใช้ก่อเหตุ เสื้อคุมแขนยาวใช้สวมใส่ 2 ตัว
จากการสอบถามรับว่า ตนเองคือผู้ก่อเหตุจริง เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจยึดจึงได้ทำการตรวจยึดของกลาง รายการตรวจยึดทั้งหมดไว้ สาเหตุต้องการแก้แค้นเพราะผู้เสียหายเคยมาข่มขู่ตนเองเพื่อนของผู้ก่อเหตุ และแฟนของผู้เสียหาย เคยเป็นแฟนของเพื่อนผู้ต้องหา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตรวจยึดจึงได้ตรวจยึดของกลางดังกล่าวทั้งหมด แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย โดยมีอาวุธปืน ส่งพนักงานสอบสวน สน.คันนายาว เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
