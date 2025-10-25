จับหนุ่มลักจยย. เดินวนไปวนมาเห็นเสียบกุญแจคาไว้ ขี่ออกไปทันที เจ้าของรถจำได้ทันที แจ้งตร.ตามรวบตัว แจ้งข้อหาหนัก ส่งจยย.คืนเจ้าของ
เมื่อวันที่ 25 ต.ค.68 พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 พ.ต.อ.นิรุชพล โยธามาตย์ ผกก.สน.คันนายาว พ.ต.ท.ปฏิพัทธ์ ถาวรประพัฒน์ รอง ผกก.สส.สน.คันนายาว พ.ต.ท.จุมพล เย็นปฐมกุล สว.สส.สน.คันนายาว
พร้อมเจ้าหน้าที่สืบสวน สน.คันนายาว ร่วมกันจับกุม นายสมพร อายุ 48 ปี พร้อมด้วยของกลาง รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่นดรีม สีชมพู ทะเบียน สุพรรณบุรี 1 คันจับกุมบริเวณหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เขตคลองสามวา วันที่ 23 ต.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 21.00 น.ที่ผ่านมา
ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ สน.คันนายาว ว่ามีเหตุลักรถจักรยานยนต์ บริเวณหน้าร้านอาหารสัตว์ จึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุดังกล่าว ดูภาพกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุพบเห็นบุคคลต้องสงสัย ผู้เสียหายเห็นภาพกล้องวงจรปิดสามารถจำได้โดยทันทีว่า บุคคลดังกล่าว คือนายหนุ่ม ไม่ทราบชื่อสกุลจริง พักอาศัยอยู่บริเวณสุเหร่าคลองหนึ่ง
เมื่อทราบดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงติดตามไปในทันที พบผู้ต้องหาและรถจยย.คาดว่าจะเป็นรถจยย.ที่ถูกลักมา เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้แสดงตัวตรวจค้นและตรวจสอบเอกสารการครอบครอง ปรากฎว่าผู้ต้องหาไม่สามารถนำมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
จากการสอบสวนยอมรับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ารถจยย.ดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของตนเองจริง ซึ่งตนลักรถจยย.คันดังกล่าวมาจากบริเวณหน้าร้านอาหารสัตว์จริง สาเหตุผู้เสียหายจอดรถคากุญแจ คนร้ายเดินวนไปมาหลานรอบ แล้วขี่ไปเลยเบื้องต้นแจ้งข้อหา “ลักทรัพย์หรือรับของโจร” นำส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ ได้ส่งมอบรถคืนให้ผู้เสียหายภายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ