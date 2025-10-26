รักษาการนายเเพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ ตรวจความพร้อม มอบขวัญกำลังใจเเก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เเละหน่วยเเพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานในการส่งเสด็จพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างสมพระเกียรติ

วันที่ 26 ต.ค.68 พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ รักษาราชการแทน นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมเเละมอบขวัญกำลังใจเเก่นักศึกษาพยาบาลตำรวจจากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

ที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ถวายงานในพิธีการส่งเสด็จพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งสำนักพระราชวังมีกำหนดเคลื่อนพระบรมศพจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระบรมมหาราชวัง ในเวลา 16.00 น.

ในโอกาสเดียวกันนี้ รักษาราชการเเทนนายเเพทย์ใหญ่ ได้กล่าวชื่นชมถึงความเสียสละ ความตั้งใจ และความภาคภูมิใจของผู้ที่จะได้มีส่วนร่วมในภารกิจสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ อันเป็นโอกาสอันสูงส่งในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้นักศึกษาพยาบาลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสำรวมเรียบร้อย เต็มเปี่ยมด้วยความเคารพ และใช้หัวใจของความเป็น “พยาบาลตำรวจ” ในการอุทิศตนเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้สมพระเกียรติสูงสุด

ทั้งนี้ ในโอกาสเดียวกัน ในเวลา 12.20 น. รักษาราชการเเทนนายเเพทย์ใหญ่ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาลของโรงพยาบาลตำรวจ ที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจในการดูเเลพี่น้องประชาชนร่วมกับหน่วยเเพทย์ต่างๆ เเละกองแพทย์หลวง พระบรมมหาราชวัง โดยรักษาราชการเเทนนายเเพทย์ใหญ่ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของภารกิจ การปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง สุภาพ สำรวม และรักษามาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด

สำหรับภารกิจของโรงพยาบาลตำรวจ ในการสนับสนุนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ซึ่งได้กำหนดให้ปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 100 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.68 เป็นต้นไป โดยจะประจำจุด ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท มุขกระสันด้านทิศตะวันตก

