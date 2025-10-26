รวบหนุ่มแสบ ขับรถปาดหน้าเอาปืนยิงใส่ ประวัติโชกโชนใส่กำไลEM-พกปืนตลอดเวลา

รวบหนุ่มแสบ ขับรถปาดหน้าเอาปืนยิงใส่ ตรวจสอบประวัติโชกโชน ปล้นทรัพย์ พยายามฆ่า เพิ่งออกจากคุก ยังใส่กำไลEM พกปืนตลอดเวลา เป็นบุคคลอันตราย
เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 26 ต.ค.2568 พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 พ.ต.อ.ประภาส แก้วฉีด ผกก.สน.โคกคราม พ.ต.ท.พูลพัฒน์ ธรรมรัชต์เจริญ รอง ผกก.สส. พ.ต.ท.ตฤณ อ่อนนิ่ม รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.อัษฎาศ์ เนตรพุดซา สว.สส. และพ.ต.ท.สมใจ รอดยัง สว.กก.สส.บก.น.2 ร่วมกันจับกุมนายวิศิษฏ์พงษ์ หรืออาร์ม อายุ 34 ปี ตามหมายจับ ศาลอาญาที่ 6142/2568 ลง 21 ต.ค.68
ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมือง หมู่บ้าน หรือที่ชุมชน ทำให้เสียทรัพย์ และพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน ทางสารธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร
พร้อมด้วยของกลาง อาวุธปืนพกสั้นแบบกึ่งอัตโนมัติ โมเดล 1911 ขนาด .45 นิ้ว 1 กระบอก, อาวุธปืนพกสั้นแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด .32 นิ้ว 1 กระบอก ลูกกระสุนปืน ขนาด .45 นิ้ว 9 นัด ลูกกระสุนปืน ขนาด .32 นิ้ว 6 นัด รถยนต์ ฮอนด้า ซีวิค สีฟ้า ทะเบียน กท1027 ชัยนาท จับกุมภายในห้องพัก โรงแรมย่านหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 ต.ค.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.โคกคราม ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่า ขณะขับรถอยู่บนถนน ได้มีคนร้ายขับรถยนต์ ฮอนด้า ซีวิค สีเหลือง ทะเบียน 9ศ-1005 กทม. มาด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย แล้วได้ขับรถปาดหน้า และใช้อาวุธปืนยิงมาที่ตน ถูกบริเวณตู้กระบะทึบด้านท้ายรถทำให้เกิดความเสียหาย จากนั้นได้ขับรถหลบหนีไป
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด และสืบสวน จนทราบตัวคนร้ายคือนายวิศิษฏ์พงษ์ หรืออาร์ม อายุ 34 ปี ซึ่งเป็นบุคคลเดียวกันกับคนที่ก่อเหตุชิงทรัพย์ในพื้นที่ สน.โคกคราม เมื่อวันที่ 11 ต.ค.68 จึงได้ทำการออกหมายจับคนร้าย
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่า พบคนร้ายอยู่ที่บริเวณโรงแรม ย่านหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังฝ่ายสืบสวนพร้อมชุดปฏิการพิเศษ S.W.A.T. เดินทางไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าว และจัดกำลังซุ่มดักคนร้าย ก่อนพบนายวิศิษฏ์พงษ์ หรืออาร์ม นั่งอยู่ภายในห้องดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงแสดงเข้าทำการจับกุม
สอบถามนายวิศิษฏ์พงษ์ หรืออาร์ม ยอมรับว่าได้ใช้รถยนต์ก่อเหตุยิงปืนจริง แต่ตนได้ยิงขึ้นฟ้า ไม่ได้มีเจตนาโกรธเคืองกับผู้เสียหายแต่อย่างใด จึงได้จับกุมตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สน.โคกคราม ดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากการตรวจสอบประวัติ พบว่านายวิศิษฏ์พงษ์ หรืออาร์ม เป็นบุคคลตามหมายจับของศาลจังหวัดมีนบุรีที่ 594/56 ลงวันที่ 28 มิ.ย.56 กระทำความผิดฐาน ร่วมกันชิงทรัพย์ สน.คันนายาว เป็นบุคคลตามหมายจับศาลอาญาพระโขนง ที่ จ.181/68 ลงวันที่ 13 มี.ค.68 กระทำความผิดฐาน ร่วมกันลักทรัพย์ในเคหะสถาน โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การพาทรัพย์นั้นไป
และ เป็นบุคคลตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 929/68 ลงวันที่ 20 ต.ค.68 กระทำความผิดฐาน ชิงทรัพย์โดยมีอาวุธในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำความผิด เพื่อการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม
อีกทั้ง นายวิศิษฏ์พงษ์ หรืออาร์ม ยังเป็นบุคคลเดียวกันกับคนที่ก่อเหตุชิงทรัพย์ในพื้นที่ สน.โคกคราม ซึ่งถูกจับกุมเมื่อวันที่ 11 ต.ค.68 ก่อนได้รับการประกันตัวในชั้นศาล วงเงิน 230,000 บาท ซึ่งยังใส่กำไลข้อเท้าEM อยู่เลย
ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ต.ค.68 ช่วงเช้า นายอาร์ม ได้ก่อเหตุชิงทรัพย์ในพื้นที่ สภ.บางพลี สมุทรปราการ และเวลา 12.58 น. ต่อมาของวันเดียวกันได้ก่อเหตุพยายามฆ่าในพื้นที่ สน.โคกครามเช่นกัน หลังจากนั้นได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนข่มขู่ที่อู่ซ่อมรถ พื้นที่ สน.บึงกุ่ม และวันที่ 26 ต.ค.68 เวลา 09.30 น. ได้ก่อเหตุยิงอาวุธปืนข่มขู่ที่คอนโดชื่อดัง พื้นที่ สน.พระโขนง อีกด้วย