เจ้าของร้านเสริมสวยผวา รีบล็อกประตู ชายแปลกหน้าอ้างตัวเป็นตำรวจ โชว์ปืนเหน็บเอว ยืนด่าพักใหญ่ งงหนักไปทำอะไรให้โกรธ โร่แจ้งความ หวั่นไม่ปลอดภัย
เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 27 ต.ค.68 น.ส.นิสารัตน์ หรือ นิโกะ อ่วยกลาง อายุ 39 ปี เจ้าของร้านเสริมสวย มีโซ ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. ร้องเรียนสื่อมวลชน หลังถูกชายแปลกหน้าอ้างตัวเป็นตำวรวจ โชวฺอาวุธปืน และยืนด่าหน้าร้าน
น.ส.นิสารัตน์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 26 ต.ค. เวลา 12.40 น. มีชายอายุประมาณ 35 – 40 ปี รูปร่างผอม สูงประมาณ 155 – 160 ซม. สวมใส่เสื้อโปโลแขนสั้นสีเลือดหมู ที่หน้าอกซ้ายมีโลโก้คล้ายกับตราโล่ตำรวจ ใส่กางเกงขาสั้นสามส่วนสีเขียว รองเท้าแตะสีดำ สวมหมวกกันน็อกสีขาว ที่เอวเหน็บอาวุธปืน ขี่รถจยย.ยามาฮ่า ฟีโน่ สีฟ้า ไม่ทราบทะเบียน มาจอดหน้าร้านของตน
ก่อนที่จะทำทีมายืนด่าทอด้วยคำหยาบคายหลายอย่าง และบอกว่าตัวเองเป็นตำรวจ ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน จากนั้นชายคนดังกล่าว ก็เปิดเสื้อโชว์อาวุธปืนที่เหน็บเอวมา ตนเห็นท่าไม่ดีจึงรีบวิ่งไปล็อกประตูหน้าร้าน ซึ่งชายคนดังกล่าวก็ยังยืนด่าอยู่พักนึง ก่อนที่จะเอาโทรศัพท์มาถ่ายภาพหน้าร้านตน ขี่รถจยย.วนเวียนอยู่หลายรอบก่อนหลบหนีไป
จากเหตุการณ์ดังกล่าวตนและลูกค้าต่างตื่นตกใจกลัวเป็นอย่างมาก จึงตัดสินใจเดินทางไป สน.ราษฎร์บูรณะ เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน โดยมี ร.ต.ท.ณัฐพงศ์ ทาศรี รอง สว.(สอบสวน) สน.ราษฎร์บูรณะ เป็นผู้รับแจ้งเรื่อง
อยากจะฝากบอกเขาด้วยว่าไม่ควรพกพาอาวุธปืนมาแบบนี้ แล้วก็ไม่ควรที่จะไปข่มขู่คนอื่นด้วย ไม่ว่าคุณจะเป็นตำรวจ หรือเป็นใครก็ไม่ควร เพราะว่าเราไม่เคยรู้จักกัน ไม่เคยคุยกันหรือว่าเห็นหน้ากันเลย แบบนี้อันตรายมาก เพราะภายในร้านมีแต่ผู้หญิง