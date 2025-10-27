ตำรวจนครบาล ช่วยเหลือทัน เร่งคืนทรัพย์เหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฮ่องกง มูลค่ากว่า 1.3 ล้านบาท หลังตามรวบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวฮ่องกง พร้อมยึดเงินสดและทองคำจำนวนมาก
วันที่ 27 ต.ค. 2568 พ.ต.อ.เจษฎา ยางนอก ผกก.สน.วังทองหลาง เปิดเผยว่า จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.บก.น.6 และ สน.พลับพลาไชย 2 ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาชาวฮ่องกง ซึ่งเป็นสมาชิกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พร้อมของกลางเงินสดและทองคำจำนวนมากนั้น ในระหว่างการสืบสวนพบว่า กลุ่มมิจฉาชีพกำลังหลอกลวงผู้เสียหายรายหนึ่งในพื้นที่ สน.วังทองหลาง
เมื่อได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ กก.สส.บก.น.6 พ.ต.ท.วิศรุต พิฐิภัทรพงศ์ สวป.สน.วังทองหลาง จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ พบหญิงสูงวัย อายุประมาณ 80 ปี กำลังสนทนาทางโทรศัพท์กับกลุ่มมิจฉาชีพ โดยผู้เสียหายระบุว่า ได้ยินเสียงเรียกจากหน้าบ้านแต่ไม่กล้าออกมา เกรงว่าจะเป็น “ตำรวจปลอม”
จนกระทั่งเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงตัวอย่างชัดเจน จึงมั่นใจและรีบวางสายจากคนร้ายในทันที ส่งผลให้ปลอดภัย ไม่ถูกหลอกให้โอนเงินเพิ่มเติม ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งให้ผู้เสียหายเดินทางมารับคืนทรัพย์สิน ที่ สน.วังทองหลาง ซึ่งเป็นของกลางในคดีอาญาที่ถูกยึดจากผู้ต้องหาชาวฮ่องกงรายดังกล่าวของ สน.พลับพลาไชย2 โดยมีรายการทรัพย์สินที่ส่งคืน ดังนี้ 1. กำไลข้อมือทองคำ น้ำหนัก 3 บาท จำนวน 1 เส้น มูลค่า 195,000 บาท 2. เหรียญพระพุทธโสธรเนื้อทองคำ ทรงสี่เหลี่ยม จำนวน 1 องค์ มูลค่า 65,000 บาท
3. สร้อยคอทองคำพร้อมจี้รูปหัวใจ น้ำหนัก 3 บาท จำนวน 1 เส้น มูลค่า 146,250 บาท 4. ทองคำแท่ง ฮั่วเซ่งเฮง น้ำหนัก 5 บาท จำนวน 1 แท่ง มูลค่า 325,000 บาท 5. พระเครื่องหลวงพ่อพุทธโสธร เลี่ยมกรอบทอง จำนวน 1 องค์ มูลค่า 16,250 บาท 6. สร้อยคอทองคำพร้อมจี้หยกเลี่ยมทอง น้ำหนัก 3 บาท 2 สลึง จำนวน 1 เส้น มูลค่า 267,500 บาท 7. สร้อยคอทองคำพร้อมพระเครื่องเลี่ยมทอง 3 องค์ น้ำหนัก 4 บาท จำนวน 1 เส้น มูลค่า 260,000 บาท 8. เงินสดจำนวน 50,000 บาท รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดกว่า 1,325,000 บาท
โดยการปฏิบัติการร่วมกันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.บก.น.6 ,สน.พลับพลาไชย 2 และ สน.วังทองหลาง เป็นไปอย่างเข้มแข็งและรวดเร็ว ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รองผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร ผบก.น.6 พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ รอดเข็ม ผกก.สส.บก.น.6 ให้ชุดสืบสวน บก.น.6 ประสาน พ.ต.อ.เจษฎา ยางนอก ผกก.สน.วังทองหลาง ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง สร้างความซาบซึ้งใจให้กับผู้เสียหายและครอบครัว ที่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือไว้ได้ทัน และติดตามทรัพย์สินคืนมาได้เป็นจำนวนมาก