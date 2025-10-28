ป้าเปิดบ้านมาแทบเป็นลม โดนโจรยกเค้าเป็นล้าน แอร์-เก้าอี้ยังเอา จับทันควัน 2 โจ๋ หาเงินพี้กัญชา ร่วมมือกับเพื่อนสมัยเรียน ลอบขนไปขายเกลี้ยง
เมื่อวันที่ 28 ต.ค.68 พ.ต.อ.จุมพล สินศิริพงษ์ ผกก.สน.ทุ่งครุ พ.ต.ท.อนุพงษ์ อรุณคีรีโรจน์ รอง ผกก.สส.สน.ทุ่งครุ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.ทุ่งครุ ร่วมกันจับกุมตัวนายบุ อายุ 25 ปี และนายธีธัช อายุ 25 ปี
พร้อมของกลางตะกร้าหวาย 2 ใบ รูปปั้นองค์พระสังกัจจายน์เคลือบ 1 องค์ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม 2 องค์ ชุดแก้วน้ำชาสีน้ำเงินพร้อมจานรอง 5 ชุด ตะเกียงน้ำมันสีแดง 1 อัน ชุดถ้วยลายผักกาด 6 ชิ้น โถเคลือบ 2 โถ โสมดอง 1 อัน พระแก้วมรกตสามฤดูใส่กรอบ 1 ชิ้น พระพุทธรูปเงิน 1 องค์ รูปหล่อหลวงพ่อโอภาสี 1 องค์ กุญแจบ้าน 3 พวง กระเป๋าสตางค์สีส้ม นาฬิกาข้อมือ 2 เรือน นาฬิกาไม้แขวนผนัง เครื่องรีดผ้าสีฟ้า แอร์ เป็นต้น ทั้งหมดรวมมูลค่าทรัพย์สินความเสียหายกว่า 1 ล้านบาท
โดยกล่าวหาว่าร่วมกันลักทรัพย์ในเคหะสถาน โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ หรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยประการใดๆ หรือรับของโจร
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา ตำรวจ สน.ทุ่งครุ รับแจ้งจากนางสำราญ อายุ 69 ปี ว่าถูกคนร้ายเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ ภายในบ้านพักย่านทุ่งครุ กทม. จึงไปตรวจสอบพร้อมฝ่ายสืบสวน จากการตรวจสอบรายการทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรมปรากฏว่าโดนขนออกไปจนหมดบ้านทั้งโต๊ะ เก้าอี้ เตียง แม้กระทั่งแอร์ 6 ตัว ก็ถูกถอดออกไปจนเกลี้ยง เหมือนบ้านเพิ่งซื้อใหม่
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทราบว่า คนร้ายรายนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนคือ นายบุ ซึ่งมีบ้านอยู่ติดกันกับผู้เสียหาย และทรัพย์สินบางส่วนเอาไปเก็บไว้ในบ้านตัวเอง ส่วนอีกส่วนเอาไปเก็บไว้ที่บ้านของนายธีธัช ตำรวจจึงตามไปยึดของกลางคืนมาได้รวม 43 รายการ จากเกือบ 100 รายการ ส่วนรถยนต์เก่า 2 คัน ได้ใช้รถลากนำไปขายที่ จ.กาญจนบุรี ในราคาคันละ 1 หมื่นบาท แบ่งกันคนละ 1 หมื่น
จากการสอบสวนนายบุให้การว่า ตนกับนายธีธัช เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียน นายธีธัชไปขายของมือสองอยู่ที่จ.ชลบุรี ส่วนตนไม่ได้ทำงานอะไร นายธีธัช จะมาหาตนที่บ้าน เพื่อพี้กัญชาบ่อยครั้ง ตนสังเกตเห็นนางสำราญ ว่าพักอยู่เพียงลำพัง โดยที่ลูกหลานจะผลัดกันมารับไปอยู่ด้วยคนละ 1 อาทิตย์ ลูกๆ จะพามาส่งในช่วงวันธรรมดา จนกระทั่งเมื่อวันเสาร์ที่ 25 ต.ค. นายธีธัชแวะมาพี้กัญชา จึงเกิดความคิดว่าจะต้องยกเค้าบ้านของนางสำราญ เพราะในบ้านมีทรัพย์สินมีค่ามากมาย
จึงว่าจ้างรถกระบะของเพื่อนให้มาช่วยขนของ โดยลากรถเก๋ง 2 คัน ไปขายที่ จ.กาญจนบุรี ในราคาคันละ 1 หมื่นบาท แอร์ 6 ตัวๆ ละ1พันบาท และอีกหลายรายการ เอาเงินมาแบ่งกันใช้จ่ายและซื้อกัญชาสูบ ส่วนทรัพย์สินอื่นๆ ที่ถูกยึดได้ กะว่าจะทยอยกันออกมาขายเอาเงินแบ่งกัน แต่ก็มาถูกจับเสียก่อน