สืบนครบาล ทลายกลุ่มหัวจ่ายแก๊งยานรกกลุ่มปาร์ตี้สาวเด็กเอ็นฯ-หนุ่มบาร์โฮส ที่จำหน่ายแพร่กระจายระบาดในกลุ่มหนุ่มสาวนักเที่ยวตามสถานบันเทิงราตรีย่านดังกลางกรุง
วันที่ 29 ต.ค. 2568 พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. / ผอ.ศอ.ปส.ตร. พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร. ,พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. , พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. , พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. , พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง รอง ผบก.สส.บช.น. นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศอ.ปส.บช.น. , บก.สส.บช.น. และสืบนครบาล 5 เปิดปฏิบัติการ “เด็ดปีกสาวเด็กเอ็น-ขยี้หนุ่มบาร์โฮส”
สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหา นายภาคภูมิ อายุ 28 ปี นายณัฐพล อายุ 21 ปี และนายนยา อายุ 28 ปี ตรวจยึดยาเสพติดของกลาง เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (คีตามีน) จำนวน 20 ถุง พร้อมหัวเชื้อผสมอาหาร , วัตถุดิบผสมหัวบุหรี่ไฟฟ้า , อุปกรณ์แพ็กส่ง , เครื่องซีน เป็นจำนวนมาก โดยจับกุมได้ที่ห้องพักแห่งหนึ่ง ซ.อ่อนนุช 53 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ต่อเนื่อง บริเวณริมถนนภายใน ซ.อ่อนนุช 69
โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (คีตามีน)โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และมีไว้ในความครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (คีตามีน) อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน”
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้มีการเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติด “เด็กเอ็น-บาร์โฮส” ไปเมื่อวานนี้ (28 ต.ค. 2568) มีการจับกุมผู้ต้องหากว่า 7 ราย ตรวจยึดของกลางได้เป็นจำนวนมาก จากการสืบสวนขยายผลจากผู้ต้องหาทั้ง 7 ราย ดังกล่าวพบว่ากลุ่ม เด็กเอ็นและบาร์โฮสในเครือข่าย มีการสั่งซื้อพอตเคพิสดาร ซึ่งได้สืบสวนขยายผลจนทราบแหล่งที่มา
ต่อมาวันนี้ (29 ต.ค. 68) พล.ต.ต.ธีรเดช นำกำลังเจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.บช.น. , บก.สส.บช.น. และ กก.สส.บก.น.5 เข้าตรวจค้นห้องพัก ซ.อ่อนนุช 53 พบนายภาคภูมิ แอบเทยาเสพติดลงชักโครกอยู่ในห้องน้ำ จึงควบคุมตัวไว้ จากการตรวจค้นห้องพักพบของกลาง หัวเชื้อผสมอาหาร และวัตถุดิบผสมหัวบุหรี่ไฟฟ้า , อุปกรณ์แพ็กส่ง , เครื่องซีน และเคตามีน เป็นจำนวนมาก
หลังจับกุม นายภาคภูมิ ชุดสืบสวนขยายผลไปสู่ตัวการใหญ่ ได้นำพาเจ้าหน้าที่ไปที่ ซ.อ่อนนุช 69และได้ชี้เป้าให้ชุดจับกุมทำการจับกุมกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังซื้อขายยาเสพติดอยู่ภายในซอย โดยอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าเป็นตัวการใหญ่ แต่เมื่อจับกุมผู้ต้องได้อีก 2 ราย นั้นปรากฏว่าเป็นเพียงผู้ค้ารายย่อยในชุมชนเท่านั้น เมื่อได้ขยายผลต่อไปก็พบว่า นายภาคภูมิ คือตัวการสำคัญ โดยเป็น “พ่อมดผสมพอตเค” มีการคิดค้นสูตรด้วยตนเอง และขายแพร่กระจายไปยังกลุ่มเด็กเอ็นฯและบาร์โฮส เป็นจำนวนมาก
ซึ่งตลอดการจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้ง 3 ราย อยู่ในการมอนิเตอร์ของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ผบ.ตร.ได้กล่าวชื่นชมกองบัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมกับแสดงความห่วงใยกับผู้ปฏิบัติที่อยู่หน้างาน ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการจับกุม ได้นำตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สน.ประเวศ เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมาย
พล.ต.ต.ธีรเดช กล่าวว่า การค้นพบตัวการสำคัญในการแพร่กระจายพอตเคในครั้งนี้เป็นการขยายผลมาจาก ปฏิบัติการทลายเครือข่าย “เด็กเอ็นและบาร์โฮส” ซึ่งพบว่าพ่อมดรายนี้เป็นตัวการสำคัญในการแพร่กระจาย ลักษณะบุคลิกภาพเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว
หลังจากนี้จะมีการขยายผลให้ถึงที่สุด ซึ่ง ผบช.น. ได้สั่งการให้ปราบปรามยาเสพติดในลักษณะนี้ทั่วพื้นที่นครบาล และจะมีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยายผลให้ถึงที่สุด ตามนโยบายของ ผบ.ตร.