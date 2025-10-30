รวบหัวหน้าแก๊งจีน เช่ารถตระเวนลักทรัพย์บ้านหรู คาสนามบินดอนเมือง หลังเดินทางเข้าไทย เผยเข้าไปงัดเซฟบ้านหรูแล้วหนีกลับจีน ก่อนย่ามใจเข้ามาก่อเหตุซ้ำ
เมื่อวันที่ 30 ต.ค.68 พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น., พล.ต.ต.ดร.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี ผบก.น.3 พ.ต.อ.สมโภช ทองมูล ผกก.สน.มีนบุรี และ พ.ต.ท.อรรณพ สังข์เสน รอง ผกก.สส.สน.มีนบุรี สั่งการให้ พ.ต.ท.ชนันท์ธัช แก้วทอง สว.สส.สน.มีนบุรี
นำกำลังฝ่ายสืบสวน สน.มีนบุรี ร่วมกันจับกุมนายหวง ฉิงชิง สัญชาติจีน อายุ 53 ปี หัวหน้าแก๊งจีนเลื่อยตู้เซฟ นำทีมก่อเหตุลักทรัพย์ตระเวนงัดบ้านหรูหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร โดยมีพฤติการณ์ย่องเบาเข้าไปงัดตู้เซฟภายในบ้าน ขโมยทรัพย์สินมีค่า ก่อนหลบหนีกลับประเทศจีน และจะกลับมาก่อเหตุซ้ำในประเทศไทย
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 22 เม.ย.68 เวลาประมาณ 21.00 น. มีคนร้ายจำนวน 2 คน ก่อเหตุร่วมกันลักทรัพย์ ภายในบ้านแห่งหนึ่ง ถ.ร่มเกล้า แขวง/เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร จากการสืบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 68 คนร้ายสัญชาติจีนทั้ง 2 คน ได้แก่ นายหวง ฉิงชิง และเพื่อนร่วมแก๊ง 1 คน เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ทอ.ดอนเมือง จากนั้นเข้าพักที่โรงแรมย่านดอนเมือง กทม.
ต่อมาวันที่ 21 เม.ย.68 ไปเช่ารถจยย.ยี่ห้อ Honda รุ่น Click 125i แล้วขี่ไปเช่าพักที่โรงแรมย่านรามคำแหง และวันที่ 22 เม.ย.68 เวลาประมาณ 21.06 น. คนร้ายขี่รถจยย.ดังกล่าวร่วมกันก่อเหตุลักทรัพย์ ภายในบ้านผู้เสียหายก่อนหลบหนีไปตาม ถ.ร่มเกล้า – ถ.รามคำแหง – ป่าข้างถนนรามคำแหง (ประสานข้อมูล สน.บางชัน ในช่วงเวลาและสถานที่ดังกล่าวมีเหตุลักทรัพย์ มูลค่าความเสียหายกว่าสิบล้านบาท)
จากนั้นทั้ง 2 คนแยกย้ายกันหลบหนี นายหวง ฉิงชิง ขี่รถจยย.ออกจากโรงแรม (แวะทิ้งวัตถุหรือสิ่งของบางอย่างทิ้งลงไปในน้ำ) – นำรถจยย.ไปคืน โดยสารรถแท็กซี่ไปยัง ทอ.สุวรรณภูมิ-หลบหนีออกนอกราชอาณาจักรไทย เพื่อนร่วมก่อเหตุเช็คเอาต์ออกจากโรงแรม
และไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ หลบหนีออกนอกราชอาณาจักรไทย จนล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา สืบสวน สน.มีนบุรี ร่วมกับ ตม.ทอ.ดอนเมือง ได้จับกุมนายหวง ฉิงชิง ขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย