สืบนครบาล เปิดปฏิบัติการ รวบแก๊งคอลเซ็นเตอร์เครือข่าย “ซู จินถิง หมู่บ้านเคเอ็น ปอยเปต” เปิดเฟซบุ๊กหาคนร่วมบัญชีม้า
วันที่ 30 ตุลาคม 2568 พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง ผบช.น. ดูแลศปอส.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.ฤทธี ปานดำ รอง ผบก.สส.ฯ, พ.ต.อ.วิชิต ถิรขจรวงศ์ ผกก.สส.1 ฯ ,พ.ต.ท.พีรบูรณ์ แก้วดู รอง ผกก.สส.1ฯ ,พ.ต.ท.เอกศิษฐ์ วรกิตติ์ฐากรณ์ รอง ผกก.สส.1ฯ พ.ต.ท.พิสิทธิ์ เตชะ สว.กก.สืบสวน1ฯ พร้อมชุดปฏิบัติการ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางละมุง จ.ชลบุรี และตำรวจสืบสวนภาค 2 ร่วมกันจับกุมตัว พ่อ-ลูกชาวจีน และชายชาวไทยอีก 3 คน พร้อมของกลาง สมุดบัญชีจำนวน 5 เล่ม บัตรเอทีเอ็ม 5 ใบ และโทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง โดยจับกุมได้ที่ร้านส้ม ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เวลา 18.30 น.วันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา
โดยการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจาก ตำรวจ กก.สืบสวน 1 บก.สส.บช.น. สืบทราบว่ามีกลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมโพสต์ซื้อขายบัญชีม้าผ่านเฟซบุ๊ก จึงสืบสวนจนทราบว่ากลุ่มนี้ได้นัดหมายซื้อขายบัญชีและใช้บัญชีเพื่อรับโอนเงินที่ได้จากการฉ้อโกงทางออนไลน์ในลักษณะเป็นคอลเซ็นเตอร์ จากนั้นนำกำลังเฝ้าสังเกตการณ์จนพบกลุ่มผู้ต้องสงสัย 5 คน รวมกลุ่มนั่งอยู่บริเวณร้านส้มตำจึงได้แสดงตัวเข้าจับกุม ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือพบว่ามีการติดต่อและทำธุรกรรมทางการเงินกันจริง
สอบสวนทั้งหมดรับสารภาพ เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เครือข่าย ซู จินถิง หมู่บ้านเคเอ็น เป็นหุ้นส่วนใหญ่ที่ทำการอยู่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา โดยนายซู จินถิง เป็นผู้สั่งการมีการเดินทางเข้าออกหลายประเทศทั้งในประเทศไทย เวียดนาม และประเทศใกล้เคียง
โดยใช้วิธีการควบคุมเงินบัญชีม้าจากการสแกนหน้าโดยตรงไม่กดตามตู้เอทีเอ็มหรือธนาคาร เดิมทีกลุ่มนี้จะก่อเหตุในพื้นที่กรุงเทพฯ แต่เมื่อถูกปราบปรามอย่างหนักจึงย้ายไปพัทยา จ.ชลบุรี เบื้องต้นนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พนักงานสอบสวน สภ.บางละมุง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป