นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ ORN เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) พร้อมแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2566 เรียบร้อยแล้ว

“ปัจจุบัน อรสิริน หรือ ORN มีทุนจดทะเบียน 1,093.50 ล้านบาท เตรียมเพิ่มทุนอีก 406.50 ล้านบาท ราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 1,500 ล้านบาท โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 406.50 ล้านหุ้น หรือไม่เกิน 27.10% ของทุนชำระแล้วหลัง IPO และจะนำหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)” นายสมศักดิ์กล่าว

ด้านนายสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวเสริมว่า การระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จะเพิ่มศักยภาพ ขยายโอกาส และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้า คู่ค้า และสถาบันการเงินมากยิ่งขึ้น สร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว

สำหรับวัตถุประสงค์หลักในการระดมทุน เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนซื้อที่ดินเปล่าในทำเลที่มีศักยภาพสำหรับนำไปพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย รองรับการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ORN

โดย อรสิริน หรือ ORN ประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) มีกลุ่มธุรกิจหลักคือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการแนวราบ แนวสูง ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขาย บนทำเลคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและขาย ณ สิ้นปี 2565 รวม 18 โครงการ มูลค่าขายรวม 15,505 ล้านบาท แบ่งเป็นแนวราบ 11 โครงการ แนวสูง 7 โครงการ ภายใต้แบรนด์สินค้า ได้แก่ THE ESCAPE, HABITAT, BELIVE, ORNSIRIN, ORNSIRIN VILLE, URBAN MYX, THE ASTRA, ARISE และ THE NEXT