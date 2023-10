‘Museum of YOU’ งานยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี แรงทุกกระแสการตอบรับ การันตี Best Price Ever! เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าและผู้สนใจที่ได้ซัพพอร์ตตลอดมา ทาง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โดยนายองอาจ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยนายสักวัฏ อิทธิสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Direct Sales Channels ร่วมผนึกกำลังจัดแคมเปญใหญ่ ทิ้งทวนดอกเบี้ยต่ำพิเศษครั้งสุดท้ายของปี 0%* ต่อปี นานสุด 1 ปี* ให้กับลูกค้าที่จองซื้อบ้านและคอนโดมิเนียมของแสนสิริ ภายในงาน Museum of YOU วันที่ 27-29 ต.ค. 2566 จัดเต็มเพียง 3 วันเท่านั้น

แสนสิริการันตีราคาดีที่สุดแห่งปี* หาไม่ได้อีกแล้ว เจอต่ำกว่า แสนสิริ จ่ายคืน!* ยกทัพยูนิตพิเศษ ทั้งบ้าน-คอนโด-ทาวน์โฮม กว่า 34 โครงการทั่วประเทศ พร้อมลุ้นรับของรางวัลพิเศษ* รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ที่ชั้น 1 แฟชั่นฮอลล์ สยามพารากอน ติดตามไฮไลท์พิเศษมากมาย ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและรับสิทธิพิเศษก่อนใครได้ที่ http://siri.ly/fnI4DcA

*หมายเหตุ: *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด