มัลลิกา เปิดใช้มอเตอร์เวย์ M81 เชื่อมฝั่งตะวันตก คาดปลุก ศก.แสนล้าน
วันนี้ (31 ตุลาคม 2568 ) นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ อาคาร CCB โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 บริเวณด่านบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตามความพร้อมในการเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (M81) สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ซึ่งได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
โดยมีผู้เข้าร่วมคณะลงพื้นที่ ได้แก่ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และบริษัทร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการ (BGSR 81) บริษัทที่ปรึกษาโครงการ และบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการเร่งรัดโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และสะท้อนถึงการบูรณาการของทุกภาคส่วนในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางอย่างเต็มระบบ
นางสาวมัลลิกา เปิดเผยว่า โครงการมอเตอร์เวย์ M81 ซึ่งเป็นโครงข่ายยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมที่สำคัญของประเทศที่จะเชื่อมโยงกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปสู่ภาคตะวันตก และเชื่อมต่อไปยังภาคใต้ เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจะมอบความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง และการคมนาคมแก่ประชาชน
สามารถร่นระยะเวลาในการเดินทางจากถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ถึงจังหวัดกาญจนบุรี เดิมใช้เวลา 2 ชั่วโมงครึ่งถึง 3 ชั่วโมง เหลือเพียงประมาณไม่ถึง 1 ชั่วโมง ซึ่งการเปิดทดลองให้บริการช่วงบางใหญ่ – กาญจนบุรี ครบทุกด่านนี้ เป็นการเปิดให้รถทุกประเภทที่อนุญาตให้ใช้มอเตอร์เวย์สามารถเข้ามาใช้บริการได้ฟรีทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
ที่ผ่านมากรมทางหลวง (ทล.) ได้ทดลองเปิดให้บริการตลอดเส้นทาง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2568 สรุปสถิติปริมาณจราจรเฉลี่ยมากกว่า 35,000 คันต่อวัน และสูงสุดมากกว่า 50,000 คันต่อวัน ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ โครงการนี้จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจกว่า 100,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความต้องการใช้เส้นทางของประชาชนได้เป็นอย่างดี
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันโครงการฯ ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง พร้อมทั้งยังมีงานติดตั้งและทดสอบระบบต่าง ๆ จึงได้กำหนดให้จำกัดความเร็วของยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยสูงสุด โดยรถยนต์ รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก และรถบัสโดยสาร จำกัดความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนรถพ่วงจำกัดความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งในช่วงการเปิดทดลองให้บริการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับให้ ทล. บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำกัด ในฐานะเอกชนที่รับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการมอเตอร์เวย์ M81 และทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
สำหรับการติดตั้งงานระบบภายใต้สัญญาการให้เอกชนร่วมลงทุน หรือ PPP ในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) นั้น ปัจจุบันมีความคืบหน้า 98% โดย ทล. ได้เร่งรัดให้บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำกัด ติดตั้งและทดสอบงานระบบส่วนที่เหลือ เพื่อเตรียมเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบและเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ภายในเดือนมกราคม 2569 ต่อไป
กระทรวงคมนาคม ยังคงเดินหน้าผลักดันการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างราบรื่นไร้รอยต่อสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ ตามนโยบายที่ยึดหลัก “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ลดภาระประชาชน และวางรากฐานสู่ศูนย์กลางคมนาคมของภูมิภาค” โดยมีแผนงานสำคัญในปี 2569 การก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 338 ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายทางยกระดับบรมราชชนนี ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 – พุทธมณฑลสาย 4 ตลอดจนการผลักดันโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 8 สายนครปฐม – ปากท่อ (M8) เชื่อมจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และสมุทรสงคราม เชื่อมไปสู่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
ปัจจุบัน ทล. ได้เสนอกระทรวงคมนาคมอนุมัติให้ดำเนินโครงการ โดยกระทรวงคมนาคมจะผลักดันโครงการให้ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีภายในเดือนมกราคม 2569 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานก่อสร้างในส่วนของงานโยธา ที่จะเริ่มในปี 2570 วงเงินงบประมาณการก่อสร้างงานโยธาและการเวนคืนจัดกรรมสิทธิที่ดิน 54,562 ล้านบาท เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกก้าวของการเดินทาง คือความปลอดภัยและความสุขของคนไทยทุกคน