แบงก์กรุงเทพ แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Mobile Banking -ATM วันที่ 8 พ.ย.
31ต.ค.2568 -ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งขออภัยในความไม่สะดวก กรณีขอปิดปรับปรุงระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ในเช้าวันเสาร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 01.00 น. – 07.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าของธนาคารและลูกค้าต่างธนาคาร ไม่สามารถใช้บริการทำธุรกรรมในวันและเวลาที่กำหนดได้ ตามรายละเอียด ดังนี้
ตั้งแต่เวลา 01.00 น. – 07.00 น.
ธุรกรรมทุกประเภท ผ่านช่องทางบริการโมบายแบงก์กิ้ง (Bangkok Bank Mobile Banking)
ตั้งแต่เวลา 01.00 น. – 05.00 น.
บริการ Bualuang iBanking และ Bualuang Biz iBanking
บริการ Bualuang Phone
บริการฝากเงิน และ ถอนเงิน ผ่านตัวแทนธนาคาร (Banking Agent)
บริการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม และ เครื่องรับฝากเงินสด ของธนาคารกรุงเทพ
บริการถอนเงิน และ โอนเงินด้วยบัตรเดบิต/บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ ผ่านเครื่อง ATM ต่างธนาคาร
บริการโอนเงิน PromtPay ในประเทศ และ ต่างประเทศ
บริการโอนเงิน หรือ ฝากเงินเข้าหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพ
บริการชำระเงินด้วย QR Payment ในประเทศ และ ต่างประเทศ
บริการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
บริการชำระเงินด้วยบัตรเดบิต ผ่านบัวหลวง ไอเพย์
บริการชำระเงินด้วยบัตรเดบิต ผ่านช่องทาง EDC
บริการ BeWallet
บริการ BeMerchant, BeMerchant NextGen และ BeMerchantPro
บริการชำระเงินผ่าน Electronic Bill Presentment and Payment (EBPP)
บริการชำระเงินผ่าน Bualuang iSupply
บริการชำระเงินผ่าน Paperless e-Payment
บริการชำระเงินผ่าน Payment on the net
บริการ API Payment
บริการ E-Wallet PromptPay Sponsor Bank
บริการ Inward Remittance
ธนาคารขออภัยลูกค้าทุกท่านสำหรับความไม่สะดวกในครั้งนี้ โดยลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.bangkokbank.com หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารทุกช่องทาง