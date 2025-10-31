แบงก์กรุงเทพ แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Mobile Banking -ATM วันที่ 8 พ.ย.

31ต.ค.2568 -ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งขออภัยในความไม่สะดวก กรณีขอปิดปรับปรุงระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ในเช้าวันเสาร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 01.00 น. – 07.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าของธนาคารและลูกค้าต่างธนาคาร ไม่สามารถใช้บริการทำธุรกรรมในวันและเวลาที่กำหนดได้ ตามรายละเอียด ดังนี้

ตั้งแต่เวลา 01.00 น. – 07.00 น.
ธุรกรรมทุกประเภท ผ่านช่องทางบริการโมบายแบงก์กิ้ง (Bangkok Bank Mobile Banking)

ตั้งแต่เวลา 01.00 น. – 05.00 น.

บริการ Bualuang iBanking และ Bualuang Biz iBanking

บริการ Bualuang Phone

บริการฝากเงิน และ ถอนเงิน ผ่านตัวแทนธนาคาร (Banking Agent)

บริการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม และ เครื่องรับฝากเงินสด ของธนาคารกรุงเทพ

บริการถอนเงิน และ โอนเงินด้วยบัตรเดบิต/บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ ผ่านเครื่อง ATM ต่างธนาคาร

บริการโอนเงิน PromtPay ในประเทศ และ ต่างประเทศ

บริการโอนเงิน หรือ ฝากเงินเข้าหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพ

บริการชำระเงินด้วย QR Payment ในประเทศ และ ต่างประเทศ

บริการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์

บริการชำระเงินด้วยบัตรเดบิต ผ่านบัวหลวง ไอเพย์

บริการชำระเงินด้วยบัตรเดบิต ผ่านช่องทาง EDC

บริการ BeWallet

บริการ BeMerchant, BeMerchant NextGen และ BeMerchantPro

บริการชำระเงินผ่าน Electronic Bill Presentment and Payment (EBPP)

บริการชำระเงินผ่าน Bualuang iSupply

บริการชำระเงินผ่าน Paperless e-Payment

บริการชำระเงินผ่าน Payment on the net

บริการ API Payment

บริการ E-Wallet PromptPay Sponsor Bank

บริการ Inward Remittance

ธนาคารขออภัยลูกค้าทุกท่านสำหรับความไม่สะดวกในครั้งนี้ โดยลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.bangkokbank.com หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารทุกช่องทาง

