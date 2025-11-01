กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมประชุม ระดับหัวหน้าสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา จีน-อาเซียน ครั้งที่ 16 แต้มต่อให้ภาคธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นางสาวกนิษฐา กังสวนิช รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมระดับหัวหน้าสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาสาธารณรัฐประชาชนจีน-อาเซียน ครั้งที่ 16 (The 16th Meeting of China–ASEAN Heads of Intellectual Property Offices) เมื่อวันที่ 25-27 ตุลาคม 2568 ณ เมืองซีอาน มณฑลฉ่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีสำคัญที่กลุ่มประเทศอาเซียนและจีน ใช้กำหนดทิศทางความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของภูมิภาคให้ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการค้าการลงทุนระหว่างประเทศและแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ทั้งสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า ตลอดจนการปกป้องทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา (R&D) และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้เติบโตสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ
“ผลสำเร็จของการประชุมครั้งนี้ คือการที่กลุ่มประเทศอาเซียนและจีนให้การรับรองแผนงานความร่วมมือประจำปีในด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีประเด็นสำคัญในเรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา (IP Utilization & Commercialization) เช่น การเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา การประเมินมูลค่า และการจัดหาเงินทุน”
นอกจากนี้ ยังพร้อมสนับสนุนโครงการ Belt and Road IP Cooperation (BRIPC) เพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาระยะ 5 ปีฉบับใหม่ของอาเซียน (ASEAN IPR Action Plan 2026–2030)
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งการระดมทุนจากนักลงทุนหรือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งประเทศจีนมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูงในด้านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ โดยประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศ
นางอรมน กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่างๆ ได้พบกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาของจีน ได้แก่ บริษัท LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. และมหาวิทยาลัย Northwestern Agricultural and Forestry Science and Technology University
เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเครื่องมือส่งเสริมภาคการเกษตร และแนวทางขับเคลื่อนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนอีกด้วย
ขณะเดียวกัน ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้พบหารือทวิภาคีกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีน (China National Intellectual Property Administration: CNIPA) เพื่อยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
โดยสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะแต่งตั้งผู้ประสานงานหลัก (Focal Point) ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างใกล้ชิด ในกรณีที่เกิดปัญหาด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างผู้ประกอบการของสองประเทศ เพื่อให้สามารถยุติข้อพิพาทและระงับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที นางอรมน กล่าว