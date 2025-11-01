รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจความปลอดภัยทางน้ำ รองรับประชาชนเดินทางถวายสักการะพระบรมศพฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเทศกาลลอยกระทง 5 พ.ย.นี้

นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย พร้อมด้วยนายณรงค์ หวังดี หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมท่าเรือและอุปกรณ์ประจำโป๊ะเทียบเรือของท่าเรือท่าเตียน ท่าเรือท่าช้าง และท่าเรือวัดระฆัง

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ตามประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้า พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่าได้จัดเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 218 และ 220 พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจการณ์ให้บริการ ตั้งแต่ เวลา 06.00-18.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน ที่จะเดินทางถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณท่าเรือท่าช้าง ท่าเตียน และวัดระฆัง

โดยขอความร่วมมือประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพ ให้ปฏิบัติตนด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติสูงสุด

พร้อมกันนี้ ได้ตรวจตราการจราจรทางน้ำ และความปลอดภัยโป๊ะเทียบเรือในการรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะมาลอยกระทงตามท่าเรือต่างๆ ในแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชน และนักท่องเที่ยวออกมาลอยกระทง และท่องเที่ยวตามท่าเรือหลักๆ ที่มีการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงเป็นจำนวนมาก

“ขอความร่วมมือให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และให้สวมใส่เสื้อชูชีพขณะเดินทางทางน้ำ และหากท่านใดพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ โทร.สายด่วน กรมเจ้าท่า 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง”

