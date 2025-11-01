‘พิพัฒน์’ เดินหน้า “ถนนเลียบหาดชลาทัศน์ (เก้าเส้ง)” ยกระดับสู่ “ศูนย์กลางเศรษฐกิจฝั่งอ่าวไทย” สนับสนุน Thailand Riviera เพื่อประโยชน์ประชาชนอย่างแท้จริง
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อม ดร.รัชพงษ์ ชูแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายนิพนธ์ บุญญามณี ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ และอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
ทั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการถนนเชื่อมต่อหาดชลาทัศน์ (เก้าเส้ง) พัฒนาโครงข่ายถนนสำคัญในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และคุณภาพชีวิตของประชาชนภาคใต้ตอนล่างอย่างเป็นรูปธรรม ณ วัดเก้าแสน, เก้าเส้ง จ.สงขลา
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว
แต่ที่ผ่านมาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมยังมีข้อจำกัดหลายประการ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้จังหวัดสามารถยกระดับสู่ “ศูนย์กลางเศรษฐกิจฝั่งอ่าวไทย” ได้อย่างแท้จริง
“โครงสร้างพื้นฐาน คือ จุดเริ่มต้นของโอกาส ถ้าเรามีถนนที่ดี มีเส้นทางเชื่อมโยงที่สมบูรณ์ การค้าขายจะสะดวกขึ้น การท่องเที่ยวจะคึกคักขึ้น และประชาชนก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย”
หนึ่งในโครงการสำคัญที่กำลังเดินหน้าคือ โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อหาดชลาทัศน์ (เก้าเส้ง) – ทางหลวงชนบท สข.2004 ระยะทางรวม 1.8 กิโลเมตร แบ่งเป็น ส่วนถนน 1.4 กิโลเมตร ส่วนสะพานข้ามคลอง 0.4 กิโลเมตร ขนาด 2 ช่องจราจรมาตรฐาน
โครงการนี้จะช่วยเชื่อมย่านท่องเที่ยวชายฝั่งกับถนนสายหลักของจังหวัดสงขลา เสริมการเดินทางระหว่างเมืองเก่าสงขลา-เก้าเส้ง-หัวนายแรง และเติมเต็มแนว “เส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งอ่าวไทย (Thailand Riviera)” ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น และสร้างรายได้ให้ชุมชนชายฝั่งอย่างทั่วถึง
“ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างขั้นตอน ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA และเตรียมก่อสร้างโดยกระทรวงคมนาคมจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จ และเริ่มต้นโครงการภายในปี 2570”
นายพิพัฒน์ กล่าวถึงวิสัยทัศน์การพัฒนา “Thailand Riviera” ว่า เป็นแนวคิดการสร้างเส้นทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งอ่าวไทย มีแนวคิดว่าถ้าเริ่มตั้งแต่ เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-สงขลา-ปัตตานี-นราธิวาส เพื่อให้เชื่อมโยงต่อเนื่องกันอย่างสมบูรณ์
“เราต้องการให้ชายฝั่งอ่าวไทย กลายเป็นเส้นทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ที่คนไทยภาคภูมิใจ ขับรถเที่ยวได้ทั้งเส้น เห็นความงดงามของทะเล วัฒนธรรม และชุมชนตลอดแนว โครงการในสงขลาเป็นอีกจุดยุทธศาสตร์สำคัญของเส้นทางนี้ เพราะเป็นประตูสู่ภาคใต้ตอนล่าง และจะเชื่อมต่อการเดินทางทั้งฝั่งทะเลอ่าวไทยเข้าด้วยกัน”
นอกจากโครงการถนนเชื่อมต่อหาดชลาทัศน์ (เก้าเส้ง) แล้ว กระทรวงคมนาคมยังได้วางแผนขยาย โครงข่ายถนนรอบทะเลสาบสงขลา ครอบคลุมพื้นที่กว่า 142 ท้องถิ่น ครอบคลุม 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา เพื่อเชื่อมเส้นทางระหว่างชุมชน ตลาด และแหล่งท่องเที่ยวให้เดินทางสะดวกมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม เตรียมลงนามสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง “สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา (สะพานมโนราห์)”
เชื่อมฝั่งกระแส-เขาชัยสน ในเดือนธ.ค.2568 ซึ่งเป็นโครงการที่ประชาชนรอคอยมานานกว่า 30 ปี ซึ่งพื้นที่โดยรอบสะพานจะได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
นอกจากนี้ พร้อมจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และอนุบาลปลาโลมาอิรวดี เพื่อศึกษาดูแลและขยายพันธุ์โลมาในทะเลสาบสงขลา ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ตัวในประเทศ ถือเป็นโครงการที่ผสานทั้งมิติของคมนาคม สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน