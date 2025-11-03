แสนสิริ ไปต่อไม่รอแล้ว เปิดโปรฯ ใหม่ ”แสนสิริ อลังเซล“ ต่อเนื่องจากงานมหกรรมบ้านและคอนกวาดยอดขาย 2,300 ล้านบาท ลดสูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนต่ำเริ่มต้นล้านละ 2,500 บาท* ตอกย้ำเรียลดีมานด์ มั่นใจไตรมาส 4 โตตามเป้า
วันที่ 3 พ.ย.2568 บนิษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยความสำเร็จจากแคมเปญ Sansiri Arena แชมป์เปี้ยนดีล! ในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 สร้างสถิติใหม่และตอกย้ำการเป็นผู้นำตลาด ด้วยยอดขายสูงถึงกว่า 2,300 ล้านบาท
ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนเรียลดีมานด์ในตลาดที่อยู่อาศัยที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ยังเป็นแรงผลักดันสำคัญและปัจจัยบวกที่โดดเด่น ต่อยอดขายไตรมาส 4 ของแสนสิริให้ เติบโตตามเป้าหมาย จากปัจจุบันมียอดขายสะสมของไตรมาส 4 อยู่ที่ 6,000 ล้านบาท
ความสำเร็จจากการทำยอดขายได้เกินเป้าหมายในครั้งนี้ ถือเป็นสัญญาณบวกที่สำคัญอย่างยิ่งต่อภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงปลายปี สะท้อนให้เห็นว่าเรียลดีมานด์ยังคงมีอยู่อย่างแข็งแกร่ง
สำหรับ 3 ปัจจัยสำคัญ ที่กระตุ้นการตัดสินใจจองในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ไม่ว่าจะเป็น ความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการหลังการขายจากแสนสิริ โปรโมชั่นพิเศษหลายต่อและราคาคุ้มค่า รวมถึงการให้คำแนะนำด้านสินเชื่อจากธนาคารพันธมิตรชั้นนำ โดยเฉพาะสปอนเซอร์หลักในงาน อย่างธนาคารไทยพาณิชย์ที่มอบข้อเสนอพิเศษซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ
พร้อมกันนี้แสนสิริ ยังได้มอบดีลใหญ่ต่อเนื่องทันที กับ “แสนสิริ อลังเซล” ลดใหญ่ ตัวจริง…แห่งปี ลดสูงสุด 10 ล้านบาท* กับบ้าน คอนโดมิเนียม และทาวน์โฮม รวมกว่า 109 โครงการ ราคาพิเศษทุกยูนิต เริ่มต้น 8.9 แสน – 29.9 ล้านบาท พร้อมอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารพันธมิตรชั้นนำ ผ่อนต่ำเริ่มต้นล้านละ 2,500 บาท* และโปรโมชันอื่นๆ อีกมากมาย เริ่มตั้งแต่ 3 พ.ย. – 30 ธ.ค. 2568 เพื่อให้ทุกคนได้มีบ้านใหม่ด้วยข้อเสนอแห่งปี
ประกอบด้วยโคคงการเศรษฐสิริ พหลโยธิน – สายไหม บ้านเดี่ยวติดถนนใหญ่ ใกล้พหลโยธิน ลดสูงสุด 5 ล้านบาท* เริ่ม 7.99 ล้านบาท*
โครงการสราญสิริ ศาลายา – ปิ่นเกล้า บ้านเดี่ยวแปลงมุมทุกหลัง ใกล้คู่ขนานบรมฯ ลดสูงสุด 2 ล้านบาท* เริ่ม 8.99 ล้านบาท*
โครงการอณาสิริ รามคำแหง ทาวน์โฮมพร้อมอยู่ ใกล้พระราม 9 ลดสูงสุด 3 แสน* เริ่ม 3.49 ล้านบาท
โครงการสิริ เพลส ประชาอุทิศ 90 ทาวน์โฮมพร้อมอยู่ เชื่อมต่อพระราม 3 – สาทร ลดสูงสุด 6 แสน* เริ่ม 1.99 ล้านบาท*
โครงการ XT Phayathai โครงการคอนโดใกล้จุฬา รามาฯ ลดสูงสุด 4 ล้านบาท* พิเศษ 4.99 ล้านบาท*
โครงการ THE LINE Vibe โครงการพร้อมอยู่ใกล้ เซ็นทรัลลาดพร้าว เชื่อมกับบีทีเอส ลดสูงสุด 1 ล้านบาท* พิเศษ 3.89 ล้านบาท*
ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนรับโปรโมชันแคมเปญ “แสนสิริ อลังเซล” ได้ที่ https://siri.ly/5pO3HYA