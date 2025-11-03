มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ขานรับกระแส “คนละครึ่งพลัส” จัดแคมเปญ “สินค้าครึ่งราคา ลด 50%” พร้อมกิจกรรมแจกหนัก จัดใหญ่ ส่งท้ายปี
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 นายอานุภาพ คงมาลัย รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของคนไทย เราจึงสานต่อแนวนโยบายภาครัฐด้วยแคมเปญสินค้าครึ่งราคา ลด 50%
โดยคัดสรร 3 สินค้าขายดี มาลดราคาสูงสุดถึง 50% ให้ลูกค้าได้เลือกช็อปในราคาสุดคุ้ม ตามสโลแกน ‘Always Low Prices’ อาทิ เครื่องจ่ายน้ำยาล้างจาน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ราคา 29 บาท (จากปกติ 59 บาท) เทปโอพีพี สีใส มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ราคา 59 บาท (จากปกติ 119 บาท) และเตาแก๊สพกพา มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ราคาเพียง 230 บาท (จากปกติ 330 บาท)
นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมแจกหนัก จัดใหญ่ ส่งท้ายปี รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท อาทิ สร้อยคอทองคำ 1 สลึง จำนวน 15 รางวัล จักรยานยนต์ไฟฟ้า Smartech Motor รุ่น RAPID SR108 เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Dyson Digital Slim SV18 Apple Watch Ultra และบัตรของขวัญ MR. D.I.Y. มูลค่า 3,000 บาท รวมกว่า 324 รางวัล ลูกค้าสามารถร่วมลุ้นรางวัลได้เมื่อช็อปครบทุก 300 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ ณ ร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชอปออนไลน์ได้ที่ www.mrdiy.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2568”
นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถเลือกช็อปสินค้าคุณภาพในราคาถูกคุ้มเสมอ (Always Low Prices) ผ่านสินค้าหลากหลายประมาณ 16,000 รายการ ใน 6 แผนกหลัก ได้ทุกวันและทุกเทศกาล ที่ร้านมิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. กว่า 1,000 สาขา ครอบคลุม 77 จังหวัด ทุกทิศทั่วไทย
และผ่านช่องทางออนไลน์ที่ WWW.MRDIY.CO.TH หรือมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ออนไลน์สโตร์ บน Shopee Mall ผ่านการค้นหา MR.DIY Thailand Official คลิก https://bit.ly/3hrVo7F และบน LazMall ผ่านการค้นหา MR. D.I.Y. คลิก https://bit.ly/3TeJ3DH