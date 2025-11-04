ทิสโก้เปิด “ทริกเกอร์ทองคำ”คาดราคาทองโลกขึ้นต่อจาก 4 ปัจจัยหนุน

4 พ.ย. 68 – บลจ.ทิสโก้จับจังหวะราคาทองคำย่อ เสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ทริกเกอร์ 5M#1 (TGOLD5M1) มั่นใจราคาทองคำโลกจะปรับขึ้นจาก 4 ปัจจัยหนุน ได้แก่ 1. ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ยังคงอยู่ 2.ธนาคารกลางทั่วโลกยังทยอยซื้อทองคำเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ 3.ธนาคารกลางสหรัฐฯ จ่อลดดอกเบี้ยต่อหนุนค่าเงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่า 4.นักลงทุนทั่วโลกเพิ่มสัดส่วนทองคำให้พอร์ตเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan Managing Director of TISCOASSET) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาราคาทองคำโลกปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดประมาณ 9-10% ผลจากนักลงทุนขายทำกำไรบางส่วน ซึ่งบลจ. ทิสโก้มองว่าจังหวะนี้เป็นโอกาสสำหรับเข้าลงทุนทองคำเพื่อเก็งกำไรในระยะสั้น โดยคาดว่าราคาทองคำจะปรับขึ้นจาก 4 ปัจจัยหนุน คือ 1. ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ยังคงอยู่ 2. ธนาคารกลางทั่วโลกยังทยอยซื้อทองคำเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศ 3. ธนาคารกลางสหรัฐฯ จ่อลดดอกเบี้ยต่อหนุนค่าเงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่า 4. นักลงทุนทั่วโลกเพิ่มสัดส่วนทองคำให้พอร์ตเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้น บลจ.ทิสโก้จึงเปิดเสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ทริกเกอร์ 5M#1 (TGOLD5M1) โดยกองทุนมีความเสี่ยงระดับ 8 (เสี่ยงสูงมาก) ลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายเน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำหักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนหลัก ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.50 บาท/หน่วย ภายในระยะเวลา 5 เดือน เปิดเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 4 -6 พฤศจิกายน 2568 มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท

ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียด 4 ปัจจัย ที่คาดว่าจะหนุนให้ราคาทองคำโลกปรับขึ้น มีดังนี้ 1. ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ยังคงอยู่ในระดับสูงทั้งความขัดแย้งในฉนวนกาซา สงครามรัสเซีย–ยูเครน และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณผ่อนคลายในระยะสั้น แต่ประเด็นข้อพิพาทเชิงโครงสร้างในหลายมิติยังคงดำรงอยู่และถือเป็นความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่

2. ธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging Markets) ยังคงดำเนินนโยบายเพิ่มสัดส่วนการถือครองทองคำในทุนสำรองระหว่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนจากอัตราส่วนการถือครองทองคำต่อสินทรัพย์ทุนสำรองทั่วโลกที่ปรับเพิ่มขึ้นโดยข้อมูลจาก Goldman Sachs ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568 พบว่าปี 2568 ธนาคารกลางทั่วโลกถือครองทองคำอยู่ที่ 17.8% ของทุนสำรองระหว่างประเทศทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่ถือครองอยู่ที่ 11.7%

3.ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดคาดว่าในปี 2569 Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 2 ครั้งหนุนให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า สร้างผลบวกต่อราคาทองคำ 4. นักลงทุนรายย่อยมีแนวโน้มซื้อทองคำเข้าพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึ้น หลังสถาบันการเงินชั้นนำของโลกหลายแห่งแนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในทองคำ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในภาวะที่ตลาดหุ้นหลายประเทศปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงจนทำให้มูลค่า (Valuation) ค่อนข้างสูงและตึงตัว

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก การกำหนดเป้าหมาย 10.50 บาทต่อหน่วย ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน หากหน่วยลงทุนมีมูลค่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนสามารถซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยเป้าหมายที่เป็นเหตุให้เลิกโครงการยังคงดำเนินอยู่ต่อไป ซึ่งเป้าหมายเลิกโครงการเป็นเป้าหมายก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

กองทุนเปิด TGOLD5M1 ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมอื่นๆ

