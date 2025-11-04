สำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ชายแดนเข้มข้น ตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณชายแดน แก้ปัญหาสัญญาณล้ำข้ามเขตแดนสกัดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงานกสทช.พร้อมด้วยสำนักงาน กสทช. เขต 36 ลงพื้นที่ตรวจเสา และสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน อ.แม่สอด จ.ตาก บริเวณด่านบ้านวังตะเคียน ฝั่งตรงข้ามเป็นเมียวดีคอมเพล็กซ์ และ บ้านวังผา ตรงข้ามชเวก๊กโก โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน บินตรวจวัดความแรงสัญญาณ
การลงพื้นที่นี้ เพื่อตรวจสอบการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้การดำเนินการคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณชายแดนที่มีความเสี่ยง สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการแก้ไขปัญหาการ Roaming ไปใช้สัญญาณของผู้ให้บริการในประเทศเพื่อนบ้าน และแก้ปัญหาสัญญาณล้ำข้ามเขตแดนของประเทศไทยไปใช้ในการกระทำผิดก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามข้อสั่งการคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในการกวาดล้างปัญหาแก๊งคอลเซนเตอร์ และสแกมเมอร์
ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ กสทช. ได้มีมติกำหนดมาตรการระงับบริการโทรคมนาคมบริเวณชายแดนที่มีความเสี่ยง รวมถึงได้ออกประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมีผลบังคับไปเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2568 โดยได้กำหนด 8 มาตรการเพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนและป้องกันยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
โดยสำนักงาน กสทช. จะมีการลงพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ชายแดนเข้มข้น หากตรวจพบผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมไม่ดำเนินการตามมาตรการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ กสทช. ต่อไป