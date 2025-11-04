กรมประมง ร่วม FAO เกษตรกร ภาคธุรกิจ เดินหน้าพัฒนาโมเดลการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลคาร์บอนต่ำ ยกระดับไทยสู่ผู้นำอุตสาหกรรมสัตว์น้ำยั่งยืนในตลาดโลก

วันที่ 4 พ.ย. 2568 นางฐิติพร หลาวประเสริฐ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลคาร์บอนต่ำ : ความร่วมมือเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” เวทีสำคัญที่รวบรวมพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งทะเล เพื่อพัฒนาการสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดสีเขียว

เชื่อมโยงเกษตรกร ผู้ประกอบการ ภาควิชาการนวัตกรรม และภาคการเงิน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสัตว์น้ำไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวและตลาดโลกอย่างยั่งยืน

การจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การพัฒนาการรับรองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคาร์บอนต่ำในประเทศไทย” ซึ่งดำเนินการร่วมกันระหว่าง กรมประมง และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกขั้นตอนการผลิต ผ่านการส่งเสริมระบบนิเวศการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบคาร์บอนต่ำ ที่สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การดำเนินการภายใต้โครงการดังกล่าว มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่นำร่องจังหวัดฉะเชิงเทราและจันทบุรีรวมจำนวนทั้งสิ้น 27 ราย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรอง “คาร์บอนฟุตพริ้นท์แบบกลุ่ม” ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทยสู่ระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการผลิตอย่างยั่งยืน

ภายในงานมีการนำเสนอผลการดำเนินงานและบทเรียนจากโครงการฯ พร้อมการอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวทางการสร้าง “เครือข่ายกุ้งคาร์บอนต่ำระดับประเทศ” โดยเปิดเวทีให้ผู้มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งทะเล ร่วมแสดงความคิดเห็น อาทิ เกษตรกร ผู้ผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิต ผู้ประกอบการห้องเย็น โรงงานแปรรูป ผู้ให้บริการนวัตกรรม สถาบันการเงิน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ที่นำเสนอผลงานและนวัตกรรมในหลากหลายมิติ ทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยี ด้านมาตรฐานและการรับรองคุณภาพ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้านการเงินและการสนับสนุนธุรกิจ ตลอดจนด้านอุตสาหกรรมการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล

เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างความตระหนักรู้ด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเจรจาความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรมประมงมุ่งสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยผสานความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทยสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง พร้อมผลักดันให้ “กุ้งทะเลคาร์บอนต่ำของไทย” ก้าวขึ้นเป็น สัญลักษณ์แห่งความร่วมมือ นวัตกรรมสีเขียว และความยั่งยืนในระดับสากล สะท้อนภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

