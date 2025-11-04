เกษตร สั่งแก้มลพิษโลหะหนัก ลุ่มน้ำกกและลุ่มน้ำใกล้เคียง ปฏิบัติการเชิงบูรณาการ วางแนวทางแก้ปัญหาน้ำปนเปื้อน เดินหน้าฟื้นฟู–ควบคุม–ปรับระบบผลิต–สร้างความเข้าใจเกษตรกร

วันที่ 4 พ.ย. 2568 นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำจากการปนเปื้อนของสารโลหะหนักที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำกกและลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้อง ว่า เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำจากการปนเปื้อนของสารโลหะหนัก ที่มีผลกระทบต่อภาค เกษตร ในพื้นที่ลุ่มน้ำกกและลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

มอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

1) การตรวจสอบ เฝ้าระวัง และประเมินผลกระทบ โดยการสำรวจและเก็บตัวอย่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ น้ำ ดิน และผลผลิตทางการเกษตร เพื่อตรวจวิเคราะห์ผลตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย

2) การฟื้นฟูและควบคุมความเสี่ยง โดยการส่งเสริมละสนับสนุนการปรับปรุงสภาพดิน และพัฒนาแหล่งน้ำสำรองที่ปลอดภัย เพื่อลดการพึ่งพาแหล่งน้ำที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนโลหะหนัก

3) การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่เหมาะสมในพื้นที่เสี่ยง โดยการส่งเสริมองค์ความรู้และกำกับดูแลการนำระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) มาใช้ในการผลิตสินค้าเกษตร

4) การสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยการจัดทำคู่มือ แนะนำวิธีปฏิบัติ และจัดฝึกอบรม รวมถึงการสื่อสารข้อมูลผลการตรวจสอบและมาตรการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เสี่ยง

“ในการดำเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจพื้นที่ การเก็บตัวอย่าง ตลอดจนการวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนงานในเชิงบูรณาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการติดตามและเฝ้าระวังปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง ควบคู่กับการให้คำอธิบายและคำแนะนำในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อการสร้างความเข้าใจในกลุ่มเกษตรกรด้วย”

