“ ธรรมนัส ” เดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย – หนี้สินครู มอบตั้งคณะกรรมการ-ประสานทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 4 พ.ย. 2568 ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ และนายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รมช.เกษตรและสหกรณ์ รวมถึงนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสำคัญของประชาชนใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ ปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย และปัญหาหนี้สินของครูมุกดาหาร ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย ซึ่ง รมว.เกษตรฯ ได้มอบหมายให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) และภาคประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นรูปธรรมและเกิดผลโดยเร็วที่สุด

ร.อ. ธรรมนัส พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ยังได้ร่วมหารือกับผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูมุกดาหาร จำกัด นำโดยนายจรูญ ศรีวะอุไร ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขภาระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งพิจารณามาตรการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสวัสดิการของครูให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

โดยได้มอบหมายให้เร่งประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการดำเนินการแก้ไขหนี้สินครูและยกระดับคุณภาพชีวิตครูในระยะยาว พร้อมย้ำว่าการแก้ปัญหาทั้งสองเรื่องนี้จะต้องดำเนินการอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริง

