มองวิสัยทัศน์ ‘KTB’-ผ่านแนวคิด โครงการ‘กรุงไทยคุณธรรม’

ช่วงเดือนก.พ.ที่ผ่านมา ธนาคารกรุงไทยจัดทริปพาคณะสื่อมวลชนทำบุญไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งนำชมแหล่งท่องเที่ยงสำคัญๆ ที่เกาะไต้หวัน พร้อมทั้งจัดงานแถลงข่าวทิศทางการบริหารงานและการให้บริการสมาชิกของกรุงไทย ในปี 2562 นำโดย นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ KTB และนายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ ผู้ช่วยฯ พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

นายผยง กล่าวว่า ย้อนไปปี 2561 ธนาคารกรุงไทยผลักดันโครงการ ‘กรุงไทยคุณธรรม’ มีแนวทางเพื่อส่งเสริมการสร้างเสริมและการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ผู้บริหารพนักงานธนาคารกรุงไทยทั้งองค์กร ตระหนักรู้และตระหนักคิดถึงความสำคัญในการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมแบบยั่งยืน พร้อมทั้งนำไปสู่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

รวมทั้งพัฒนาความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีบรรษัทภิบาลที่ดีปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต

พร้อมทั้งนำพาธนาคารกรุงไทยให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่มีมาตรฐานตามหลักสากล

นายผยงอธิบายต่อว่า การให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าตามที่คาดหวังให้ได้อย่างเหมาะสม คือจุดเริ่มต้นของโครงการ ‘กรุงไทย คุณธรรม’ ซึ่งเราเริ่มขับเคลื่อนตั้งแต่ปี 2561 และปี 2562 นี่คือการยกระดับแนวคิดองค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมเพื่อความยั่งยืนเข้มข้นขึ้นกว่าเดิม

ทั้งนี้กรุงไทยต้องการเป็นองค์กรต้นแบบให้กับสังคมได้ในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การเป็นองค์กรเพื่อความยั่งยืน ความสอดประสานของทุกอณูขององค์กร จำเป็นต้องเติบโตไปอย่างมีเสถียรภาพ

รวมถึงทุกๆ บุคลากรที่มีส่วนในบริบทของธนาคารกรุงไทยจำเป็นต้องเดินไปด้วยกัน ซึ่งต้องบูรณาการทั้งองคาพยพตั้งแต่ปี 2561 ต่อเนื่องจนถึงการยกระดับในปี 2562

ประการแรก พนักงานซึ่งถือเป็นครอบครัวชาวกรุงไทยทุกคนต้องไม่เพิกเฉยกับการทุจริต หรือการทำไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ กติกา ทั้งกฎหมายในบ้านและนอกบ้าน ต้องทำให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ประการที่สอง การเพิกเฉยหรือการปล่อยให้กระบวนการทำงานของเราที่ไร้ประสิทธิภาพ หย่อนประสิทธิภาพ ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่พร้อมในการให้บริการนั้น คือการทุจริตในอีกหนึ่งรูปแบบ

ดังนั้น เราทุกคนต้องตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรให้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างเต็มรูปแบบ มีประสิทธิภาพ ที่สำคัญต้องเข้าถึงและเข้าใจลูกค้าที่มาใช้บริการให้เกิดความมั่นใจในเรื่องของความสุจริต

“ขอย้ำว่ากรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ซึ่งรัฐบาลไทยถือหุ้นตรง 56% และนั่นคือภาษีเงินทองของประชาชนชาวไทยทุกคนที่เสียในแต่ละปี นอกจากนี้ยังมีผู้ถือหุ้นโดยอ้อมอีกรวม 70% ซึ่งมีทั้ง รายย่อย ทั้งข้าราชการ พนักงานกรุงไทย ประชาชนทั่วไป ที่ถือหุ้นของธนาคารกรุงไทย” กรรมการผู้จัดการใหญ่ KTB กล่าว และว่า

จุดนี้แสดงให้เห็นว่าเราเป็นธนาคารพาณิชย์ของคนไทยทุกคน ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องสอดส่องดูแล ความรับผิดชอบในฐานะที่ดูแลทรัพย์สมบัติของรัฐบาลและของประชาชนชาวไทย เป็นหน้าที่ของเราชาวกรุงไทยทุกคน

ฉะนั้นการตระหนักเข้าใจถึงหน้าที่ของเราชาวกรุงไทยในมิตินี้ จำเป็นอย่างยิ่งต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเต็มความสามารถในทุกๆ มิติ ไม่ใช่เพียงแค่พูดแต่ปาก และต้องประพฤติปฏิบัติตามแนวทางเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกรุงไทยคุณธรรม นั่นคือการที่กรุงไทยให้ความสำคัญที่ต้องยกระดับในเรื่องกรุงไทยคุณธรรม

นายผยงกล่าวอีกว่า แน่นอนต้องใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนำกลไก กระบวนการตรวจเช็ก ตรวจสอบภายใน ภายนอกองค์กร มาดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ

โดยใช้หลักกำแพงสามประการ (first second and third line of defense) ที่เราได้ยกระดับจนกำแพงสามประการมีประสิทธิภาพ และสามารถพึ่งพาอาศัย จนสามารถตรวจได้ทั้งระบบ

สิ่งสำคัญองค์กรธนาคารกรุงไทยนั้นเรามีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 50 ปี และทุกๆ วิกฤตเศรษฐกิจเราเป็นองค์กรเดียวที่ยืนหยัดอยู่ท่ามกลางลมฝน พายุวิกฤต เช่น วิกฤตต้มยำกุ้ง เราปักหลักยึดมั่น ช่วยวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศให้ผ่านพ้นไป อันนี้เป็นพื้นฐานที่เราสร้างความตระหนักทั้งองค์กร ให้เห็นภาระหน้าที่ที่จะต้องเร่งช่วยกันสร้างหลักการกำแพงสามประการ และสร้างความภูมิใจกับโครงการ ‘กรุงไทยคุณธรรม’

ปีนี้ธนาคารกรุงไทยเดินหน้าโครงการ ‘กรุงไทยคุณธรรม’ เชื่อมต่อกับโครงการ ‘Compliance Champian’ โดยให้พนักงาน ทุกสาขานำเสนอแนวคิด กระทั่งตกผลึก จนได้ 10 โครงการ และนำมาต่อยอดพร้อมกับนำไปประยุกต์ใช้จริง ปฏิบัติจริง ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย อาทิ โครงการเราอยากทำดี ‘หนึ่งหน่วยงาน หนึ่งแผนความดี’

จุดนี้แสดงให้เห็นว่าการที่ธนาคารกรุงไทยจะเป็นองค์กรต้นแบบเพื่อความยั่งยืน ทั้งหมดทุกองคาพยพต้องเดินไปสู่ทิศทางเดียวกัน บนแนวคิดและปรัชญาแบบเดียวกัน

ปีนี้มั่นใจว่าโครงการ ‘กรุงไทยคุณธรรม’ จะมีความเข้มแข็งเป็นรูปธรรมมากขึ้น และสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยทุกคน