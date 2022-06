‘แสนสิริ’ กวาดยอดขายบิ๊กแคมเปญ “บ้านนี้ ฮะ ฮะ ฮ่า” ทะลุ 5,200 ล้าน คิดเป็น 63% ในระยะเวลาเพียง 1 เดือน พร้อมเดินหน้าลุยเต็มสูบ

– นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความสำเร็จครึ่งทางของแคมเปญ “บ้านนี้ ฮะ ฮะ ฮ่า” ว่า แสนสิริ สามารถสร้างยอดขายแคมเปญนี้ได้แล้วทะลุ 5,200 ล้านบาท หรือคิดเป็น 63% ภายในเวลาระยะเพียง 1 เดือนเท่านั้น จากเป้าหมายยอดขายแคมเปญกว่า 8,200 ล้านบาท โดยมั่นใจยอดขายรวมบริษัทปีนี้ตามเป้า 35,000 ล้านบาท มุ่งสู่แบรนด์อันดับหนึ่งของคนอยากมีบ้าน

โดยโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม ได้รับการตอบรับจากลูกค้าสูงสุด ได้แก่ เศรษฐสิริ จรัญฯ-ปิ่นเกล้า 2 และอณาสิริ บางใหญ่ ด้านทาวน์โฮม ได้แก่ สิริ เพลส พหลโยธิน 52 และ สิริ เพลส ประชาอุทิศ 90 และ คอนโดมิเนียมได้แก่ เดอะไลน์ พหลโยธิน พาร์ค ตึก B และ เดอะไลน์ ไวบ์ เอ็กซ์ที ห้วยขวาง

สำหรับปัจจัยที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อโครงการแสนสิริ ได้แก่ ราคาและโปรโมชั่นที่คุ้มค่ากับ “โปรอารมณ์ดี” ซึ่งเป็นโปรโมชั่นพิเศษที่แสนสิริมอบให้ดีที่สุด ณ ขณะนี้ คุณภาพแบรนด์ภายใต้มาตรฐานแสนสิริ ทำเลที่ตั้งโครงการที่สะดวกต่อการเดินทางและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ดีไซน์สวยงามและฟังก์ชั่นใช้งานได้จริงตลอดจนการส่งมอบบริการตลอดทุกช่วงการอยู่อาศัย

และในช่วงครึ่งหลังของแคมเปญนี้ แสนสิริ ยังจัดหนัก มาพร้อมกับดอกเบี้ยเรตใหม่เพียง 2.15% นานสูงสุด 3 ปี* ซึ่งเป็นเรตดีที่สุดจากธนาคารอย่างไม่เคยมีมาก่อนในวงการอสังหา ซึ่งเป็นการช่วยให้คนไทยทุกคนได้มีบ้านง่ายขึ้นและลดภาระในการผ่อนบ้านลง

นอกจากนี้ จากผลวิจัยแสนสิริ พบว่า ปัจจัยสำคัญหลักในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของลูกค้าคือ ‘การบริการ’ ซึ่งแสนสิริ เป็นผู้นำที่มีจุดแข็งในด้านบริการ Sansiri Service ที่ครอบคลุมและตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าทุกระดับเซ็กเมนต์ เราจึงได้ทำวิดีโอคอนเทนต์ บอกเล่าเรื่องบริการซึ่งเป็นจุดขายที่โดดเด่นของแสนสิริใน 4 ด้าน ให้เข้าใจง่ายขึ้นและจับต้องได้ ผ่านแก๊งการ์ตูนขายหัวเราะในฐานะ End-User ตัวแทนของคนอยากมีบ้านอย่างเข้าถึงอินไซต์ของลูกค้า ตอกย้ำวิสัยทัศน์ YOU Are Made For Life ผ่านการ์ตูนสร้าง “เสียงหัวเราะ” และ “รอยยิ้ม” ให้กับ “คุณ” ทุกคน เพราะทุกคน คือ ศูนย์กลางการพัฒนาโครงการและบริการของแสนสิริ”

ติดตามชม VDO บอกเล่า 4 บริการจุดเด่นที่แตกต่างของแสนสิริเล่าเรื่องผ่านเหล่าคาแรกเตอร์การ์ตูนขายหัวเราะได้ที่ Facebook Page ของแสนสิริ ได้แก่ Sansiri Service ตอน ‘อย่าคิดว่ามองไม่เห็น’ บอกเล่าบริการ LIV-24 เทคโนโลยีเชื่อมต่อระบบรักษาความปลอดภัยและควบคุมอาคารเต็มรูปแบบ

Sansiri Service ตอน ‘ย่องเบาเข้าบ้าน’ บอกเล่า Sansiri Security System มาตรฐานความปลอดภัยที่เหนือกว่า

Sansiri Service ตอน ‘ซ่อมได้หายห่วง’ บอกเล่า Sansiri Home Care การบริการการดูแลรักษาบ้านที่สามารถแจ้งซ่อมได้ง่ายๆ ผ่าน Sansiri Home Service Application

Sansiri Service ตอน ‘ผู้ช่วยสารพัดนึก’ บอกเล่า Living Experience ที่จะให้ลูกบ้านสะดวกสบาย ดูแลแบบ 360 องศา จาก Plus Property

ร่วมสนุกและมีบ้านได้ง่ายขึ้นกับแคมเปญ “บ้านนี้ ฮะ ฮะ ฮ่า” อาทิ Installation Arts ตามโครงการต่างๆ ของแสนสิริ, กิจกรรม DIY ทำเสื้อใหม่กับขายหัวเราะ ให้ลูกบ้านรณรงค์รักษ์โลกลดโลกร้อน โดยนำเสื้อเก่ามาสร้างสีสันใหม่ด้วยสติ๊กเกอร์แก๊งขายหัวเราะ พร้อมติดตามและมีส่วนร่วมตลอดแคมเปญ ด้วยการโพสต์บน Facebook และติดแฮชแท็ก #แสนสิริXขายหัวเราะ #แสนสิริบ้านนี้ฮะฮะฮ่า #โปรอารมณ์ดี #YOUAreMadeForLife

พิเศษสุดกับ “โปรอารมณ์ดี” ที่จะทำให้คนไทยทั้งประเทศอารมณ์ดีม้ากมาก…หัวเราะดังขึ้น รับดอกเบี้ยเรทดีที่สุดจากธนาคารอย่างไม่เคยมีมาก่อนในวงการอสังหา 2.15% นานสูงสุด 3 ปี* หรือผ่อนแค่ล้านละ 1,000 บาทต่อเดือน* พร้อมจัดเต็มดีลที่ดีที่สุดจากทั้ง 66 โครงการ เริ่ม 1.39 ล้านบาท บ้านเดี่ยว ดีลดีสูงสุด 2 ล้าน* คอนโดมิเนียม รับทองทันทีสูงสุด 10 บาท* และทาวน์โฮมได้คืนสูงสุด 3 แสน* กู้ได้ 110%* ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ก.ค.นี้