ใครๆ ก็อาจมีความฝันที่อยากตื่นขึ้นมาวันพรุ่งนี้มีครอบครัวมาเฉลยว่า ความจริงแล้วตัวเองเป็นทายาทมรดกพันล้านกันทั้งนั้น… ที่ผ่านมาทั้งชีวิตก็เป็นแค่บททดสอบของตระกูลให้ฟันฝ่าเฉยๆ แต่วันนี้ฝันจะไม่ใช่แค่ฝันอีกต่อไปเพราะผู้พันแซนเดอร์ส ประกาศตามหาทายาทผู้พัน กับกิจกรรม KFC ชิงมรดกผู้พันล้าน แจกให้ทุกคนแบบไม่ต้องลุ้น เพราะใครๆ ก็มีสิทธิ์เป็นทายาทผู้พันล้านได้

9.9 วันเกิดผู้พันแซนเดอร์สปีนี้ เล่นใหญ่กว่าที่เคย ออกแคมเปญ KFC ชิงมรดกผู้พันล้าน แจกหมดไม่สนลูกใคร มอบสิทธิประโยชน์ถึง 2 ต่อ มูลค่ารวมตลอดแคมเปญกว่า 2,400,000,000 บาท (สองพันสี่ร้อยล้านบาท) สุดยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 24 ส.ค.-4 ต.ค. 2566 กติกาง่ายๆ เพียงซื้อสินค้า KFC ที่ร่วมรายการมูลค่าชุดละ 99 บาทขึ้นไป และทำตามเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ให้ครบถ้วน

โดยต่อที่ 1 เลือกรับคูปองส่วนลดจากแบรนด์ชั้นนำมูลค่า 300 บาท ได้ 1 สิทธิ์ฟรีทันทีไม่ต้องลุ้น ยังไม่พอผู้พันจัดหนัก ให้สิทธิ์ในต่อที่ 2 ทันทีแบบไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ลุ้นรับของรางวัลใหญ่ รถยนต์โตโยต้า ยาริส สปอร์ต ขนาดเครื่องยนต์ 1.2 ลิตร หรือลุ้นรับบัตรกำนัล KFC มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 52 รางวัล ให้ไปอิ่มอร่อยกันต่อแบบยาวๆ

นายซูเฮล ลิมบาดะ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด เคเอฟซี ประเทศไทย กล่าวว่า วันเกิดผู้พันปีนี้ เรามีคอนเซ็ปต์ที่จะสร้างสรรค์แคมเปญฉลองให้พิเศษยิ่งกว่าที่เคยมีมา เพื่อตอบแทนความรักกลับไปให้แฟนๆ คนรักไก่ KFC ของเราทุกๆ คน ถือโอกาสวันเกิดผู้พันขอเปิดพินัยกรรม ให้ทุกคนมารับมรดกพันล้านของผู้พันกันได้ทุกคน ตามปรัชญาของผู้พันแซนเดอร์สที่ว่า ‘Everyone has a seat at the table’ ซึ่งแคมเปญนี้ เราได้สื่อสารแคมเปญสดใหม่ที่ไม่เหมือนใคร กับกิมมิค “ตามหาทายาทผู้พัน” บนหน้า 1 หนังสือพิมพ์ บิลบอร์ด หนังโฆษณาทีวี และสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างกระแสบนโลกออนไลน์ และก็ได้ผลตอบรับที่ดีเกินคาด

นายภาคย์ วรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ วันเดอร์แมน ธอมสัน ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า เราต้องการริเริ่มรูปแบบการสื่อสารใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนใคร เพื่อทำให้แคมเปญแจกโชคครั้งนี้สนุก ตื่นเต้น ยิ่งกว่าครั้งไหนๆ โดยยังสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสร้างการจดจำให้คนทั่วประเทศด้วยจำนวนเงินรางวัลมูลค่ารวมถึง 2.4 พันล้านบาท จำนวนรางวัลที่มอบให้กับคนไทยก็มหาศาล เราเลยเล่าเรื่องผ่านรสชาติที่คนไทยชอบ คือเรื่องการยกกองมรดก

แต่คราวนี้เป็นกองมรดก 2.4 พันล้านของผู้พัน ให้คนไทย “ปฏิบัติการณ์ตามหาทายาทผู้พัน” นี้ ได้ถอดความสนุกออกมาเพื่อสื่อสารและสร้างประสบการณ์ที่ไม่ว่าใครก็ตามต่างมีสิทธิ์เป็น “ทายาทผู้พัน” ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ใกล้หรือไกล แค่ซื้อ KFC 99 บาท ก็เป็นทายาทผู้พันได้ทุกคน

ปีนี้อย่าพลาดฉลองวันเกิดผู้พัน ร่วมชิงมรดกผู้พันล้านได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 4 ต.ค. 2566 นี้เท่านั้น ยกเว้นสาขาสนามบิน ดอนเมือง และสุวรรณภูมิที่ไม่เข้าร่วมรายการ และกดติดตามอัพเดตต่างๆ ของ KFC Thailand ได้ที่ Instagram kfcthailand, Facebook KFC และ Twitter KFC Thailand