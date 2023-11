นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เปิดเผยว่า เอไอเอสพร้อมเดินหน้าสนับสนุนกลุ่มนักธุรกิจ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ (Residential SMEs) ที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงตั้งแต่สถานการณ์ โควิด-19 โดยนำจุดแข็ง 3 ด้านมาสนับสนุน ประกอบด้วย โครงข่ายสื่อสารที่แข็งแกร่ง ทั้งมือถือและเน็ตบ้าน พันธมิตรผู้ให้บริการโซลูชั่น และแอพพลิเคชันระดับโลก รวมไปถึงโอกาสในการนำสินค้าและบริการให้กับฐานลูกค้าในกลุ่มเอไอเอสกว่า 49 ล้านราย

ล่าสุดเอไอเอสพัฒนาและออกแพ็กเกจ Online Seller เพื่อกลุ่มคนค้าขาย พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โดยเฉพาะ สำหรับรองรับการค้าขายบนโลกออนไลน์ที่ครบทุกองศา ไม่ว่าจะเป็น การไลฟ์สดบนโครงข่าย 5G, เน็ตร้านไฟเบอร์ พร้อมโซลูชั่นเครื่องมือตัวช่วยทางการตลาดจากพันธมิตรชั้นนำระดับโลกและระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็น TikTok Shop, Canva, Microsoft 365, LINE MAN MESSENGER, MyOrder, ถุงเงิน และ FlowAccount ที่จะมาร่วมกันติดอาวุธเสริมแกร่งให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทำธุรกิจ และเพิ่มยอดขาย

สำหรับแพ็กเกจ Online Seller ประกอบด้วย แพ็กเกจ AIS All in One สำหรับลูกค้าเอไอเอสรายเดือน ที่มียอดค่าใช้บริการ 349 บาทขึ้นไป สามารถซื้อแพ็กเกจในราคาเพียง 1,199 บาท/เดือน (ลูกค้าทั่วไป 1,499 บาท/เดือน), แพ็กเกจ AIS 5G Seller ในราคา 699 บาท /เดือน, แพ็กเกจ AIS 5G TikTok Shop ในราคา 699 บาท /เดือน และแพ็กเกจ AIS 5G ถุงเงิน โซเชียล ราคา 499 บาท /เดือน

“วิถีของคนค้าขายปัจจุบันที่อาจจะมีหน้าร้านขายของ หรือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองเห็นโอกาสในการค้าขายและผันตัวสู่การเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ โดยไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล ต่างมีโจทย์ความต้องการเครื่องมือเป็นระบบสื่อสารและบริการที่ชัดเจนและไม่ซับซ้อน อาทิ โครงข่ายที่เชื่อมต่อกับออนไลน์ แพลตฟอร์ม ที่การไลฟ์ขายของต้องเสถียร พร้อมกับซอฟต์แวร์ โซลูชัน ที่ช่วยบริหารจัดการระบบหลังบ้านได้ด้วยตัวเอง จึงเป็นที่มาของการออกแบบแพ็กเกจ Online Seller”